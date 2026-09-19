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Minić: Moramo nastaviti tamo gdje smo stali - odgovorno, hrabro i vrijedno za napredak cijele Srpske

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19.09.2026 21:00

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV

Svaki put kad sam sa našim slobodarskim narodom sjetim se kroz kakvu je golgotu prošao i da uvijek zaslužuje više, rekao je kandidat za predsjednika Srpske Savo Minić.

"Zato moramo nastaviti tamo gdje smo stali, odgovorno, hrabro i vrijedno za napredak cijele Republike Srpske", naveo je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

SNSD

Izbori 2026

Komentari (3)

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