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Cvijanović: Zajedničkim radom i jedinstvom možemo ostvariti sve ciljeve

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19.09.2026 21:56

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Цвијановић: Заједничким радом и јединством можемо остварити све циљеве
Foto: Instagram/Željka Cvijanović

Sjajna atmosfera večeras u Sportskoj sali na Starčevici! Snaga je u ljudima, u svakom otvorenom razgovoru, susretu i podršci koju svakodnevno dijelimo sa našim narodom, rekla je kandidat za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Hvala svima koji su večeras bili sa nama i pokazali da zajedničkim radom i jedinstvom možemo ostvariti sve ciljeve. Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku!", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

SNSD

Starčevica

Banjaluka

Izbori 2026

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