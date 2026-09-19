Cvijanović: Zajedničkim radom i jedinstvom možemo ostvariti sve ciljeve

Sjajna atmosfera večeras u Sportskoj sali na Starčevici! Snaga je u ljudima, u svakom otvorenom razgovoru, susretu i podršci koju svakodnevno dijelimo sa našim narodom, rekla je kandidat za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Hvala svima koji su večeras bili sa nama i pokazali da zajedničkim radom i jedinstvom možemo ostvariti sve ciljeve. Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku!", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.