Real Madrid osvojio Superkup Evrolige

Košarkaši Real Madrida osvojili su premijerni Superkup Evrolige, pošto su u Abu Dabiju savladali Olimpijakos rezultatom 93:89 i tako se revanširali za poraz u finalu elitnog takmičenja u Atini.

Real je do trofeja stigao poslije zanimljive i neizvjesne utakmice, u kojoj je Olimpijakos imao svoje periode dobre igre, ali je madridski tim u završnici pronašao način da prelomi meč.

Timoti Luvavu bio je najefikasniji u pobjedničkom sastavu sa 12 poena, dok je važnu ulogu u odlučujućim momentima imao Andrez Feliz, koji je utakmicu završio sa 11 poena.

Isti broj poena postigli su i Haime Pradilja i Mikel Jantunen.

Fakundo Kampaco je uz sedam poena upisao i devet asistencija, dok je Olimpijakos predvodio Saša Vezenkov sa 22 poena.

Treće mjesto na premijernom Superkupu Evrolige pripalo je Fenerbahčeu, koji je u duelu za bronzu savladao Dubai rezultatom 85:77.