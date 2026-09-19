Logo

Real Madrid osvojio Superkup Evrolige

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
19.09.2026 21:38

Komentari:

0
Марио Хезоња из Реал Мадрида шутира ка кошу поред Костаса Папаниколауа, лијево, и Николе Милутинова, десно, током финалне кошаркашке утакмице Евролиге између Олимпијакоса и Реал Мадрида у Атини, Грчка, 24. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Košarkaši Real Madrida osvojili su premijerni Superkup Evrolige, pošto su u Abu Dabiju savladali Olimpijakos rezultatom 93:89 i tako se revanširali za poraz u finalu elitnog takmičenja u Atini.

Real je do trofeja stigao poslije zanimljive i neizvjesne utakmice, u kojoj je Olimpijakos imao svoje periode dobre igre, ali je madridski tim u završnici pronašao način da prelomi meč.

Timoti Luvavu bio je najefikasniji u pobjedničkom sastavu sa 12 poena, dok je važnu ulogu u odlučujućim momentima imao Andrez Feliz, koji je utakmicu završio sa 11 poena.

Isti broj poena postigli su i Haime Pradilja i Mikel Jantunen.

Fakundo Kampaco je uz sedam poena upisao i devet asistencija, dok je Olimpijakos predvodio Saša Vezenkov sa 22 poena.

Treće mjesto na premijernom Superkupu Evrolige pripalo je Fenerbahčeu, koji je u duelu za bronzu savladao Dubai rezultatom 85:77.

Podijeli:

Tagovi :

Real Madrid

košarka

Superkup Evrolige

Olimpijakos

Komentari (0)

Više iz rubrike

У склопу руског ВТБ Суперкупа у Москви, гдје учествују и кошаркаши Игокее, одигран је ревинални сусрет бивших играча и познатих личности гдје је МВП трофеј заслужио Вук Радивојевић.

Košarka

Radivojević MVP među NBA i ruskim zvijezdama

3 h

0
Игокеа на ВТБ Суперкупу: Пораз од ЦСКА на старту, локомотива наредни противник

Košarka

Igokea na VTB Superkupu: Poraz od CSKA na startu, Lokomotiva naredni protivnik

1 d

0
Саша Чађо

Košarka

Od Doboja do NBA šampiona: Košarkaški put Ognjena Kuzmića

1 d

0
Кошаркашице Орлова увелико брусе форму за нову сезону

Košarka

Košarkašice Orlova uveliko bruse formu za novu sezonu

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Udar na FIFA-u i Infantina: Evropljani i Amerikanci traže dvije milijarde dolara

21

56

Cvijanović: Zajedničkim radom i jedinstvom možemo ostvariti sve ciljeve

21

54

Dodik: Starčevica pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima

21

38

Real Madrid osvojio Superkup Evrolige

21

26

Ljubiša Petrović udario na Božovića: Moj glas ide Nebojši Vukanoviću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima