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Igokea na VTB Superkupu: Poraz od CSKA na startu, Lokomotiva naredni protivnik

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18.09.2026 19:35

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Игокеа на ВТБ Суперкупу: Пораз од ЦСКА на старту, локомотива наредни противник
Foto: ATV

Turnir u Moskvi je posljednja priprema košarkašima Igokee pred start sezone u kojoj tim Nenada Stefanovića očekuju brojni izazovi.

U duelu protiv CSKA domaći su od početka imali rezultatsku prednost, Igokea je u pojedinim trenucima uspijevala da zaprijeti, ali je osmostruki šampion Evrope na kraju ostvario zaslužen trijumf. Najefikasniji bio je Trimbl Melo sa 28 poena, dok je za tim Nenada Stefanovića 18 ubacio Strahinja Gavrilović.

Igokea narednu utakmicu u prestonici Rusije igra sutra protiv Lokomotive Kubanj, dok su u nedjelju na programu utakmice za plasman. Učešće na Superkupu dokaz je odlične saradnje sa čelnim ljudima VTB lige, a Igosi već imaju i iskustvo nastupa u "Vinlajn basket kupu" prošle sezone.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Superkup VTB lige

košarka

KK Igokea

Nenad Stefanović

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