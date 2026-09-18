Loto brojevi: Izvučena loto kombinacija u 75. kolu

Loto rezultati 75. kola, koje je izvučeno 18.09.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 19, 39, 15, 25, 10, 1, 23.

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 2.050.000 KM, izvučeni su brojevi: 19, 39, 15, 25, 10, 1, 23.

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 75. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.290.000 KM, izvučeni su brojevi: 6, 12, 5, 2, 10, 30, 22.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 75. kolo

Džoker igra u 75. kolu iznosila je 20.000 KM, izvučeni su brojevi: 1, 9, 3, 0, 5, 7.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Specijalnu nagradu automobil Pežo 308 dobio je igrač čiji je potvrdni broj: 410971145.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.