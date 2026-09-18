Novi udar na vozače: Gorivo poskupljuje, poznato dokle bi cijena mogla ići

Promjene se očekuju u narednim danima, a pritisak je nastao zbog promjena cijena nafte na globalnom nivou.

„U ovom trenutku je teško reći šta nas očekuje. Sada možemo govoriti šta vidimo u ovom trenutku i situaciji u kojoj se sada nalazimo. Mi smo prije nekih desetak dana počeli najavljivati da će doći do rasta cijena i da te cijene mogu ići i do 3,80. Ono što danas vidimo na pumpama jeste da se cijene kreću u rasponu od 3,60 do 3,71 sa tendencijom rasta“, rekao je Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima.

Savić je naglasio da se već u toku dana i nadolazećeg vikenda može očekivati nova cijena od 3,75 KM.

„Nažalost, ono što smo prognozirali, to će se i ostvariti, sada je već realno da će se to ostvariti, da će te cijene preći do 3,80“, rekao je Savić.

Kako on navodi, vozači u Republici Srpskoj u pogledu na globalne promjene samo su nijemi posmatrači.

„Mi smo samo nijemi posmatrači te se prilagođavamo ili ne. Od događaja na Bliskom istoku, sukoba Amerike i Irana pa zatvaranjem Hormuškog moreuza smo gotovo evo već četiri, pet mjeseci u naftnoj krizi. Posljednja dešavanja, napadi Huta, te osvajanje određenih ostrva koja kontrolišu komunikaciju između Crvenog mora i Evrope, došlo je do naglog rasta derivata na tržištu, prvenstveno Euro dizela“, govori Savić.

Većina rasta cijena derivata je na, kako Savić kaže „špekulativnom“ nivou kao i samo postojanje straha i neizvjesnosti šta nas očekuje u budućnosti.

„Ono što je u ovom trenutku izvjesno, jeste da Euro dizela nedostaje na tržištu. Prvenstveno ga nedostaje na teritoriji Evrope. Trenutno mislim da je najvažnije da derivata imamo na tržištu, da smo obezbijeđeni količinama, ali nažalost cijena će biti takva kakva će biti“, rekao je Savić.

Kada su u pitanju količine derivata, Savić je izrazio nadu da do nestašice neće doći, ali da ista zavisi od širenja sukoba na zemlje koje raspolažu derivatima.