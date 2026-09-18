Cvijanović: U pripremi zahtjev Venecijanskoj komisiji u vezi Trgovske gore

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas u Kostajnici da je u pripremi zahtjev Venecijanskoj komisiji u vezi sa problemom Trgovske gore, gdje Hrvatska planira da gradi skladište nuklearnog otpada.

"To je u pripremi po preporuci određenih stručnjaka. Želimo da dobijemo i tu vrstu mišljenja", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

On je istakla da je Trgovska gora jedno od gorućih problema koji dugo traje.

"Angažovani smo na tom pitanju. Razumijem brigu naših ljudi, ali isto tako moraju da znaju da nećemo odustati od onoga što je zdrav život Republike Srpske", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da institucije i dalje djeluju, te podsjetila na angažman Vlade Republike Srpske i entitetskih resornih ministarstva, kao i institucija na zajedničkom nivou.

"U Predsjedništvu smo se nekoliko puta bavili ovom temom, tražili od Pravobranilaštva da prouči ovaj slučaj i kaže na koji način treba da podnesemo prijavu i da li treba ići sa tužbom protiv Hrvatske", rekla je Cvijanovićeva.