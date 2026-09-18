Sa ubicom (24) u stanu bila i maloljetnica: Detalji iz Hrvatske, Duje nasmrt izbo mladića

U stanu u Šibeniku gdje je Duje E. (24) počinio brutalno ubistvo bila je i jedna maloljetnica. Ona je nakon tragedije završila u bolnici, dok je majci ranije određen nadzor Centra za socijalni rad.

Mediji u Hrvatskoj saznaju da se u stanu u Šibeniku, u kojem je Duje E. (24) u noći između 14. i 15. septembra počinio brutalno ubistvo i pokušaj ubistva, nalazila i jedna maloljetna osoba. Riječ je o djevojci koja je nakon tog tragičnog događaja završila u bolnici.

Maloljetnica bila u stanu u trenutku napada

Da je bila u stanu koji je Duje E. drogiran demolirao, a zatim nasmrt izbo 28-godišnjaka i teško ranio 22-godišnjakinju, niko još uvijek nije zvanično potvrdio. Ne zna se u ovom trenutku da li je djevojka bila pri svijesti ili je možda bila omamljena drogom koja se u stanu konzumirala. Ljudi bliski njenoj porodici za medije kažu da se djevojka nalazi u bolnici u Zagrebu.

Propust centra za socijalni rad?

"Ona je u trenutku napada bila u stanu zbog propusta šibenskog centra za socijalni rad. Naime, njenoj majci je određen nadzor od strane centra, ali taj nadzor nikada nije sproveden. Na moje pitanje socijalnoj radnici o tome kako su mogli da dozvole da majka ne zna gdje joj se dijete kreće i sa kim, izostao je odgovor", tvrdi prijatelj porodice kojem su u centru, kako nam je rekao, samo spustili slušalicu.

Za šta je tačno napadač osumnjičen

Ono što je za sada poznato jeste da je Duje E. u iznajmljenom stanu oštrim predmetom napao 28-godišnjaka. Zadao mu je više uboda koji su bili smrtonosni. Uslijedio je napad na 22-godišnjakinju kojoj je naneo povrede opasne po život.

Odlukom suda Duji E. određen je pritvor kako ne bi pokušao da utiče na svjedoke, a ključna bi mogla biti upravo maloljetnica koja je bila u stanu. Novinar Jutarnjeg lista Marko Podrug objavio je informaciju da je jedna ženska osoba uspjela da pobjegne iz stana, pa nije isključeno da je upravo to maloljetnica o kojoj je ovde riječ.

Advokat Milan Macura, koji po službenoj dužnosti brani osumnjičenog 24-godišnjaka, kratko nam je rekao da zbog osjetljivosti slučaja ne može još davati nikakve izjave.