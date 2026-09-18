U Makarskoj bacio Srbina u more jer je odbio skinuti majicu Crvene zvezde

U Makarskoj je juče napadnut mladić koji je prethodno u centru grada viđen u majici s grbom beogradskog kluba Crvena zvezda. Prema zasad nezvaničnim informacijama, nakon napada je bačen u more. Policija istražuje slučaj i traga za počiniocem.

Kako javlja Dalmatinski portal, na Opštinski prekršajni sud u Makarskoj priveden je 43-godišnjak koji je mladića bacio u more. Mladić je, piše portal, iz Srbije. Policija je protiv 43-godišnjaka podnijela optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira, a nakon ispitivanja pušten je na slobodu.

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Incidentu je prethodio zahtjev 43-godišnjaka upućen mladiću da skine majicu s grbom fudbalskog kluba Crvena zvezda. Nakon što je državljanin Srbije to odbio, muškarac ga je gurnuo u more.

Osumnjičenog se tereti za naročito drsko i nepristojno ponašanje prema članku 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Za taj je prekršaj propisana novčana kazna od 700 do 4000 evra ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana.