U Rusiji su danas počeli trodnevni parlamentarni i izbori za lokalnu samoupravu, a ruski predsjednik Vladimir Putin je svoj glasački listić popunio u elektronskom formatu.

Prilikom glasanja, predsjednik je prokomentarisao: „Ne može se pogriješiti“.

Putin casts online vote in Russia’s State Duma elections. pic.twitter.com/petgFVka2R — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Ruski predsjednik je već šesti put izabrao elektronski način glasanja. Prvi put je onlajn glasao na prethodnim izborima za Državnu dumu u septembru 2021. godine.

U Rusiji su danas počeli trodnevni parlamentarni i izbori za lokalnu samoupravu. Na osnovu rezultata glasanja biće raspodijeljeno 20.700 poslaničkih mjesta i rukovodećih pozicija u ruskim regionima. Među posmatračima su predstavnici 12 međunarodnih organizacija iz ZND, ODKB-a i BRIKS-a.

Više od milion birača glasalo je elektronskim putem na izborima za Državnu dumu u Moskvi, prema podacima operativnog štaba prestonice, a među njima je bio i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi RT Balkan.