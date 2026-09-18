"Ne može se pogriješiti": Evo kako je Putin glasao na izborima u Rusiji

Autor:ATV redakcija
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U Rusiji su danas počeli trodnevni parlamentarni i izbori za lokalnu samoupravu, a ruski predsjednik Vladimir Putin je svoj glasački listić popunio u elektronskom formatu.
Prilikom glasanja, predsjednik je prokomentarisao: „Ne može se pogriješiti“.
Putin casts online vote in Russia’s State Duma elections. pic.twitter.com/petgFVka2R— Clash Report (@clashreport) September 18, 2026
Ruski predsjednik je već šesti put izabrao elektronski način glasanja. Prvi put je onlajn glasao na prethodnim izborima za Državnu dumu u septembru 2021. godine.
U Rusiji su danas počeli trodnevni parlamentarni i izbori za lokalnu samoupravu. Na osnovu rezultata glasanja biće raspodijeljeno 20.700 poslaničkih mjesta i rukovodećih pozicija u ruskim regionima. Među posmatračima su predstavnici 12 međunarodnih organizacija iz ZND, ODKB-a i BRIKS-a.
Više od milion birača glasalo je elektronskim putem na izborima za Državnu dumu u Moskvi, prema podacima operativnog štaba prestonice, a među njima je bio i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi RT Balkan.
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