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Moskva proširila spisak zvaničnika kojima je zabranjen ulazak u Rusiju

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18.09.2026 15:55

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Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација
Foto: Pexel/ Serg Alesenko

Kao odgovor na 21. paket sankcija EU, Moskva je proširila spisak predstavnika evropskih institucija i zemalja kojima je zabranjen ulazak u Rusiju, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Kao dio odgovora na nezakonite odluke EU, ruska strana je znatno proširila spisak predstavnika evropskih institucija, članica Unije i niza evropskih država kojima je zabranjen ulazak na teritoriju naše države", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo ističe da se na crnoj listi, između ostalih, nalaze pojedinci uključeni u donošenje odluka o pružanju vojne pomoći režimu u Kijevu, oni koji sprovode aktivnosti usmjerene na podrivanje teritorijalnog integriteta Rusije, odgovorni za uvođenje antiruskih sankcija, kao i oni koji nanose štetu odnosima Ruske Federacije sa trećim zemljama, prenosi Srna.

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Tagovi :

Rusija

Moskva

Evropska unija

sankcije

zabrana

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