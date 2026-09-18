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Tinejdžer upravljao čamcem sa 165 migranata: Stigla zatvorska kazna

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18.09.2026 15:21

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Брод туниске Националне гарде прилази тијелу утопљене особе током акције потраге након што се чамац са мигрантима преврнуо код југоисточне обале земље, у близини Зарзиса у Тунису, у недјељу, 23. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Bassem Aouini

Sud u engleskom gradu Kenterberiju izrekao je danas zatvorsku kaznu u trajanju od dvije godine i tri mjeseca tinejdžeru Čanu Matoku Ataku koji je upravljao gumenim čamcem u kojem je prevozio 165 migranata preko Lamanša.

Britanski Bi-Bi-Si navodi da je Atak /19/ priznao da je ugrožavao druge tokom prelaska mora 23. jula.

Tužilaštvo navodi da je on izazvao rizik od smrti ili težih tjelesnih povreda ljudi koji su bili na čamcu.

U čamcu je bilo i 31 maloljetno lice, od kojih je najmlađe imalo 14 godina.

Pogranične snage su saopštile da na čamcu nije bilo bilo kakve pomoći za navigaciju, baklji niti bilo kakve vatrogasne opreme.

U to vrijeme je takozvani "mega" gumeni čamac postavio rekord sa najvećim brojem migranata dovezenim na manjem čamcu. Taj broj je premašen sa 230 osoba koji su bili na čamcu u avgustu, prenosi Srna.

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Zatvor

Kazna

maloljetnik

Lamanš

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