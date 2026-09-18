Tinejdžer upravljao čamcem sa 165 migranata: Stigla zatvorska kazna

Autor:ATV redakcija
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Sud u engleskom gradu Kenterberiju izrekao je danas zatvorsku kaznu u trajanju od dvije godine i tri mjeseca tinejdžeru Čanu Matoku Ataku koji je upravljao gumenim čamcem u kojem je prevozio 165 migranata preko Lamanša.
Britanski Bi-Bi-Si navodi da je Atak /19/ priznao da je ugrožavao druge tokom prelaska mora 23. jula.
Tužilaštvo navodi da je on izazvao rizik od smrti ili težih tjelesnih povreda ljudi koji su bili na čamcu.
U čamcu je bilo i 31 maloljetno lice, od kojih je najmlađe imalo 14 godina.
Pogranične snage su saopštile da na čamcu nije bilo bilo kakve pomoći za navigaciju, baklji niti bilo kakve vatrogasne opreme.
U to vrijeme je takozvani "mega" gumeni čamac postavio rekord sa najvećim brojem migranata dovezenim na manjem čamcu. Taj broj je premašen sa 230 osoba koji su bili na čamcu u avgustu, prenosi Srna.
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