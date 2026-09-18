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Pokrenuta akcija uklanjanja migranata sa plaža u Seuti

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18.09.2026 13:08

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Мигрант који је из Марока прешао у Шпанију моли се на плажи у шпанској енклави Цеути, у недјељу, 2. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Bernat Armangue

Španska policija za razbijanje demonstracija pokrenula je akciju uklanjanja hiljada migranata sa plaža u sjevernoafričkoj enklavi Seuta i premještanja dijela njih u privremeni smještaj.

Akcija je počela rano jutros, a u njoj su učestvovali pripadnici policije za razbijanje demonstracija i španske vojske.

Snage reda su navele da su bile prinuđene da koriste gumene metke i pendreke usljed nasilne reakcije jednog dijela migranata na obavještenje policije da moraju da se udalje sa plaže.

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Vlasti su izgradile novi privremeni smještaj unutar luke u enklavi, kapaciteta za 1.700 ljudi.

Španske vlasti procjenjuju da se na ovoj maloj teritoriji i dalje nalazi 10.000 migranata. Više od 72.000 ljudi prešlo je krajem jula iz Maroka u enklavu tokom do sada rekordnog naleta na granicu, iako je većina kasnije napustila Seutu.

(Srna)

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Seuta

Migrantska kriza Španija

Migrantska kriza u Seuti

Migranti

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