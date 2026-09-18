Pokrenuta akcija uklanjanja migranata sa plaža u Seuti

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Španska policija za razbijanje demonstracija pokrenula je akciju uklanjanja hiljada migranata sa plaža u sjevernoafričkoj enklavi Seuta i premještanja dijela njih u privremeni smještaj.
Akcija je počela rano jutros, a u njoj su učestvovali pripadnici policije za razbijanje demonstracija i španske vojske.
Snage reda su navele da su bile prinuđene da koriste gumene metke i pendreke usljed nasilne reakcije jednog dijela migranata na obavještenje policije da moraju da se udalje sa plaže.
Republika Srpska
Vlada Srpske donijela odluku: Isplata milion KM za 35 opština
Vlasti su izgradile novi privremeni smještaj unutar luke u enklavi, kapaciteta za 1.700 ljudi.
Španske vlasti procjenjuju da se na ovoj maloj teritoriji i dalje nalazi 10.000 migranata. Više od 72.000 ljudi prešlo je krajem jula iz Maroka u enklavu tokom do sada rekordnog naleta na granicu, iako je većina kasnije napustila Seutu.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Porodica
2 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
14
56
14
55
14
50
14
43
14
41
Trenutno na programu