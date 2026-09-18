Učenik izbo nastavnicu, htio sve da snima za društvene mreže

Trineastogodišnji učenik u školi u rimskom naselju Čentočele u Italiji poprskao je danas nastavnicu biber-sprejom u lice, a zatim je izbo nožem, prenose mediji.

Nastavnici je brzo ukazana pomoć hitne službe i ona nije životno ugrožena, ali je pretrpjela veliki šok.

Napad zaustavio drugi učenik

Prema navodima izvora, trinaestogodišnji dječak je pokušavao da čitav napad uživo prenosi putem svog mobilnog telefona preko aplikacije Telegram.

Veću tragediju spriječio je drugi učenik iz razreda, koji je hrabro reagovao i uspio da zaustavi napadača, prenosi Kurir.