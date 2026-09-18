Našao blago u biblioteci: Pronađen fragment Homerove "Odiseje" star 1.700 godine

Istraživač Univerziteta Radboud u Holandiji Mark de Krej pronašao je izuzetno rijedak fragment Homerove "Odiseje", star oko 1.700 godina, između stranica jedne knjige u biblioteci.

De Krej je fragment otkrio prije oko dvije godine tokom istraživanja i pripreme za objavljivanje drevnih rukopisa koji se čuvaju na Univerzitetu u Utrehtu, ali je univerzitet otkriće objavio tek ove nedjelje, prenosi CBS.

Mali komad papira pronađen je u zbirci ranohrišćanskih rukopisa koju je Univerzitet u Utrehtu nabavio sredinom 20. vijeka.

Istraživači su u početku pretpostavljali da potiče iz sedmog vijeka, ali je De Krej, nastavnik grčkog jezika, prepoznao tekst i utvrdio da je riječ o dijelu Homerove “Odiseje”.

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Univerzitet je utvrdio da fragment datira iz oko 300. godine nove ere i da u svijetu postoji svega oko 30 sličnih fragmenata.

Pretpostavlja se da je poticao iz džepnog izdanja cijelog epa, koje je pripadalo osobi koja je živjela u egipatskoj oazi Fajum.

Fragment je približno veličine karte za igranje, promijenio je boju i ima mrlje od vlage, a tekst je ispisan sa obje strane.

Dio je 12. pjevanja “Odiseje”, u kojem Odisej pripovijeda kako njegovi izgladnjeli mornari jedu goveda posvećena bogu Sunca, Apolonu.

De Krej je naveo da činjenica da je fragment pronađen upravo iz tog dijela knjige ima smisla, jer se knjige najviše habaju spolja, odnosno od korica prema sredini.

"Svako ko uči grčki uči Homera", rekao je De Krej za holandsku televiziju Utreht, dodajući da svoj posao doživljava kao “lov na blago”, prenosi Tanjug.