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Austrija olakšala proceduru: Potvrda za vožnju dok traje zamjena bh. dozvole

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18.09.2026 13:31

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Аустрија олакшала процедуру: Потврда за вожњу док траје замјена бх. дозволе

Vozači koji mijenjaju dozvolu izdatu u Bosni i Hercegovini za austrijsku od 1. septembra 2026. godine mogu nastaviti da voze u Austriji i nakon što originalni dokument predaju nadležnom organu. Za to im je potrebna službena potvrda izdata tokom postupka zamjene.

Ova promjena rješava problem koji je nastajao kada bi vozač predao stranu dozvolu radi provjere, a zatim tokom postupka ostao bez dokumenta kojim može da dokaže pravo na upravljanje vozilom. Kako pojašnjava austrijski auto-klub ARBӦ, nadležni organ sada može izdati potvrdu s kojom je dozvoljeno voziti dok traje zamjena.

S potvrdom se smiju voziti vozila onih kategorija koje su upisane u predanoj stranoj dozvoliti, pod uslovom da je ta dozvola priznata u Austriji. Važno je napomenuti da potvrda ne služi kao dokument za vožnju u drugim državama.

Ograničen rok važenja

Za vozače iz BiH posebno je važan rok: potvrda može da važi najduže do isteka šest mjeseci od prijave prebivališta u Austriji. Tih šest mjeseci ne počinje da teče od dana predaje zahtjeva za zamjenu dozvole. Ako postupak potraje duže, sama potvrda ne produžava pravo na vožnju nakon isteka tog roka.

Prilikom predaje bh. vozačke dozvole vozač treba da zatraži službenu potvrdu i provjeri do kojeg datuma mu ona omogućava vožnju. Sama činjenica da je zahtjev za zamjenu podnesen nije isto što i posjedovanje ove potvrde, prenosi GPMaljevac.

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Tagovi :

Vozačka dozvola

Bosna i Hercegovina

Dokumenti

zamjena

Austrija

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