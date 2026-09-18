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Tvrdila da je teško bolesna: Medicinska sestra brijala glavu i uzela pravo bogatstvo

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18.09.2026 14:12

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Млада медицинска сестра у плавој униформи се dржи стетоскоп у болничком ходнику.
Foto: Mix and Match Studio/Pexels

Dječija medicinska sestra Amanda Rid iz Škotske izbrisana je iz registra medicinskih sestara nakon što je tri godine glumila da boluje od terminalne leukemije, svakodnevno brijala glavu i uzimala lijekove za mršavljenje kako bi uvjerila porodicu, djecu i zdravstvene radnike da je teško bolesna.

Falsifikovala 16 medicinskih dokumenata

Rid je falsifikovala 16 medicinskih dokumenata, uključujući one sa oznakama privatne bolnice Spire Hospital Edinburgh, kojima je svoju ljekarsku ordinaciju pokušala uvjeriti da je “na samrti”, a tokom prevare je nezakonito dolazila i do kontrolisanih lijekova britanskog NHS-a.

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U septembru 2025. godine priznala je krivicu za prevaru Škotske uprave za penzije, od koje je između aprila 2021. i avgusta 2024. godine na osnovu lažne tvrdnje da je terminalno bolesna dobila više od 185.000 funti, nakon čega ju je sud u Livingstonu osudio na dvije godine zatvora.

SM donosi da je tokom postupka navedeno da je dio novca potrošila na putovanje u Dubai, dok je Rid tvrdila da pati od Minhauzenovog sindroma i da njen motiv nije bila finansijska korist, ali u socijalnom izvještaju stoji da takva dijagnoza nije mogla biti nezavisno potvrđena.

Izbrisana iz profesionalnog registra

Komisija britanskog Savjeta za medicinske sestre i babice (NMC), kojom je predsjedavao Džon Milar, zaključila je da nije pokazala razumijevanje težine svojih postupaka niti kajanje, ocijenivši njenu prevaru kao “dugotrajnu, namjernu i unaprijed smišljenu”, uz kriminalnu prevaru i finansijsku korist, prenosi SM.

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Iako nije pronađen dokaz da je svojim ponašanjem direktno ugrozila pacijente, komisija je zaključila da obrazac nepoštenog ponašanja prema zdravstvenim službama, institucijama i članovima porodice tokom tri godine ukazuje na ozbiljne probleme koji bi, ukoliko bi se ponovili u kliničkom okruženju, mogli predstavljati rizik za pacijente.

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Škotska

prevara

medicinska sestra

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