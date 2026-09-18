Gonoreja i sifilis sve češći, ljekarka upozorava na rast broja oboljelih

U jednom kliničkom bolničkom centru posljednjih godina bilježi se porast broja slučajeva sifilisa i gonoreje, polno prenosivih bolesti koje su se donedavno smatrale rijetkima. Povećanu incidenciju potvrdila je docentkinja Dubravka Vuković, predstojnica Klinike za kožne i polne bolesti.

Kao jedan od mogućih uzroka, doktorica Vuković navodi promjene u polnom ponašanju, koje su djelimično potaknute uvođenjem profilaktičkih terapija za prevenciju HIV-a. Riječ je o metodama PrEP i PEP koje se koriste kod rizičnih grupa.

„Jedan od mogućih uticaja na povećanu incidenciju posljednjih godina jeste ponovno slobodnije polno ponašanje, čemu su doprinijele i profilaktičke terapije“, kazala je Vuković.

Istakla je da su ljudi postali opušteniji otkako je HIV, zahvaljujući modernom liječenju, postao hronična bolest.

„Kada su kolege infektolozi stabilizovali liječenje HIV-a i pretvorili ga u hroničnu bolest, ljudi su se ponovno opustili. Zato sada vidimo porast nekih praktično zaboravljenih polno prenosivih bolesti“, pojasnila je.

Uloga turizma

Na broj polno prenosivih infekcija značajno utiče i činjenica da je riječ o velikom turističkom središtu. Vuković je uporedila podatke s drugim gradovima u zemlji.

„Nedavno sam bila na skupu s kolegama iz Osijeka i oni kažu da u svojim ambulantama gotovo uopšte ne viđaju polno prenosive bolesti. Mi smo kao turistički grad sigurno predvodnici, možda u negativnom smislu, kada govorimo o tim infekcijama“, odgovorila je.

Dodatni problem, kaže, predstavlja sve veća otpornost uzročnika sifilisa na antibiotike. Bolest se standardno liječi penicilinom, ali doktorica Vuković upozorava da postoji realna mogućnost da se u budućnosti ostane bez efikasnih terapijskih opcija.

Šta su gonoreja i sifilis?

Gonoreja je polno prenosiva infekcija koju uzrokuje bakterija "Neisseria gonorrhoeae". Najčešće se prenosi nezaštićenim vaginalnim, analnim ili oralnim polnim odnosom, a može zahvatiti polne organe, rektum i grlo. Simptomi mogu uključivati bol ili peckanje pri mokrenju, iscjedak te bolove u području karlice, ali infekcija često prolazi bez simptoma.

Ako se ne liječi, može dovesti do ozbiljnih komplikacija, među kojima su upalne bolesti karlice i neplodnost. Gonoreja se liječi antibioticima, ali sve veća otpornost bakterije na njih predstavlja globalni zdravstveni problem.

Sifilis je bakterijska polno prenosiva infekcija koju uzrokuje "Treponema pallidum". Bolest prolazi kroz nekoliko stadijuma, a prvi znak često je bezbolna ranica na mjestu ulaska bakterije u organizam. Kasnije se mogu pojaviti osip, povišena temperatura i drugi simptomi, nakon čega infekcija može godinama biti bez vidljivih znakova.

Bez liječenja sifilis može nakon više godina ozbiljno oštetiti nervni sistem, srce i druge organe. Standardno se liječi penicilinom, a rano otkrivanje i liječenje u pravilu sprečavaju kasne komplikacije, piše Indeks