Za obnovu elektromreže "Elektrokrajine" 38 miliona evra

Savjet ministara utvrdio je danas prijedlog ugovora o zajmu - Projekat obnove i unapređenja mreže "Elektrokrajine" između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/ u iznosu od 38 miliona evra, sa osnovama za njegovo zaključivanje.

Ovim projektom predviđena je sanacija i rekonstrukcija dotrajale srednjonaponske i niskonaponske mreže na području operatera distributivnog sistema "Elektrokrajina" iz Banjaluke, najvećeg operatera distributivnog sistema na teritoriji Republike Srpske koji pokriva pet gradova, 16 opština i površinu od 8.890 kilometara kvadratnih.

Planiranom rekonstrukcijom i sanacijom biće obuhvaćeno oko 700 kilometara srednjonaponske i 1.000 kilometara niskonaponske mreže, kao i radovi na zamjeni elektroenergetskih objekata, što će značajno doprinijeti pouzdanosti napajanja, smanjenju gubitaka električne energije i povećanju energetske efikasnosti.

Osnovni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta i pouzdanosti snabdijevanja krajnjih korisnika distributivne mreže.

Realizacija projekta doprinijeće i povećanju kapaciteta distributivne mreže, što će omogućiti lakše priključivanje novih korisnika, a posebno dodatnih distribuiranih obnovljivih izvora energije.

Zajam od 38 miliona evra biće alociran na Republiku Srpsku, odnosno "Elektrokrajinu", uz rok otplate od 20 godina, uključujući četiri godine grejs perioda.

Očekuje se da će projekat biti završen do 30. januara 2030. godine.

Prijedlog ugovora sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika u ime BiH predložen je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, prenosi Srna.