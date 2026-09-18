Šokantan snimak nasilja u vrtiću: Dječaka (4) šutirali vršnjaci

Jeziv slučaj dogodio se u vrtiću u Hodonjinu u Češkoj, gdje je četvorogodišnji dječak pretrpio nasilje vršnjaka. Na snimku koji se pojavio u javnosti vidi se kako nekoliko mališana šutira dječaka dok leži na podu.

Nakon što je snimak dospio u javnost, oglasio se otac dječaka, Gabrijel (29), koji je opisao kroz šta njegova porodica trenutno prolazi.

"Na snimku je naš M, koji je mislio i još uvijek misli da je to dječja tuča ili neka tipična tuča sa tatom. Nažalost, bio je jedini. Mislili smo da su ovakve strašne i odvratne stvari nešto što djeca mogu da urade u školi", napisao je Gabrijel na društvenim mrežama.

Otac je priznao da ga je čitava situacija duboko pogodila.

"Osjećanja su različita. Uvijek sam se plašio da će nešto tako doživjeti ili proživljavati. Ali kada se dogodi, drugačije je. Tuga, žalost, beznađe i prije svega strah od toga šta će se dogoditi sljedeći put", naveo je.

Ipak, Gabrijel ističe da cilj njegove objave nije da poziva na linč djece ili vrtića.

"Glavni cilj objavljivanja svega ovoga nije da u bijesu linčujem djecu ili vrtić. Obje strane imaju mogućnost da stvari poprave, promjene i eventualno preduzmu različite mere kako se nešto slično ne bi ponovilo", rekao je on.

Dodao je da ne želi da se fokusira na pitanje gdje su se u trenutku incidenta nalazile vaspitačice i zbog čega nisu reagovale.

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Otac je naveo i da su on i porodica prethodno svakodnevno razgovarali o ponašanju svog sina i tome kako mu je u vrtiću.

"Nisu uvijek odrastanje, roditelji ili prijatelji razlog za nečije ponašanje ili promjenu ponašanja. Ponekad je razlog mjesto na koje ga svakog dana vodite sa osjećajem da ga ostavljate u dobrim rukama i na sigurnom", napisao je Gabrijel.

On je roditeljima poručio da obrate pažnju na promjene u ponašanju svoje djece.

"Noćne more ne moraju da budu samo o čudovištima. To što neko ne želi da ide u vrtić ili školu ponekad nije zato što mu se jednostavno ne ide. Slušajte, posmatrajte i čuvajte jedni druge“" poručio je.

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Slučaj je izazvao reakciju i lokalnih vlasti. Gradonačelnik Hodonjina rekao je da ga je agresija među tako malom djecom iznenadila i najavio da će se gradsko veće slučajem baviti naredne nedjelje.

Slučajem se bavi i policija.