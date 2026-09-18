Italijanski "Eurofajter" pogođen u Saudijskoj Arabiji: Huti napali bazu Taif

Italijanski višenamjenski borbeni avion „Eurofajter F2000“ pogođen je tokom napada na vazduhoplovnu bazu Tajf u Saudijskoj Arabiji, potvrdio je italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto. Avion se nalazio u izdvojenom dijelu baze, dok prema zvanično komuniciranim informacijama nijedan italijanski vojnik nije povrijeđen.

Napad se dogodio tokom noći između 17. i 18. septembra, a italijansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je F2000 pogođen dok se nalazio unutar baze. Napad se pripisuje jemenskim Hutima, dok tačan stepen oštećenja aviona za sada nije poznat, prenose mediji. Italijansko Ministarstvo odbrane nije saopštilo da je avion uništen.

Italijansko Ministarstvo odbrane potvrdilo pogodak

Ministar odbrane Gvido Krozeto naveo je da je tokom noći pratio situaciju u Saudijskoj Arabiji, posebno u vazduhoplovnoj bazi Tajf, koja je bila meta više napada i u kojoj se nalazi italijansko osoblje angažovano u operaciji „Inherent Rizolv“.

„U napadu je pogođen italijanski avion F2000“, naveo je Krozeto, dodajući da se letjelica nalazila u izdvojenom dijelu baze. Ministarstvo je istovremeno saopštilo da nema drugih oštećenja na vozilima ili infrastrukturi koju koristi italijansko osoblje.

"Questa notte ho seguito personalmente, con la massima attenzione e in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, l’evoluzione della situazione in Arabia Saudita, e in particolare alla base aerea di Ta’if, che è stata oggetto di diversi… pic.twitter.com/ihJFLPemvT — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) September 18, 2026

Krozeto je nakon incidenta zatražio dodatnu procjenu situacije od načelnika Generalštaba, komandanta Združenog operativnog komandovanja i načelnika štaba Ratnog vazduhoplovstva Italije.

Ministar je naveo i da mu je potvrđeno da su mjere bezbjednosti za zaštitu vojnog osoblja bile uvedene već ranije. Dodao je da će biti razmotrena moguća dalja operativna postupanja, dok će situacija biti praćena s ciljem zaštite italijanskog osoblja.

Četiri „Eurofajtera“ u Saudijskoj Arabiji

Italija je četiri „Eurofajtera F2000A“ rasporedila u Saudijsku Arabiju u okviru „Task Fors Eir – Arabija“, koja je aktivna od druge polovine marta 2026. godine.

Zadatak italijanskog kontingenta jeste podrška vazdušnoj odbrani savezničkih zemalja u regionu u uslovima napada dronovima i projektilima, podsjeća „Evijejšnst“.

„Task Fors Eir – Arabija“ sastoji se od više različitih elemenata: „Task Grup Argo“ opremljen je avionima „E-550A KAEV“ za rano upozoravanje, vazdušno osmatranje i funkcije komandovanja, upravljanja i komunikacija.

„Task Grup Tajfun“ čine četiri „Eurofajtera F2000A“, zadužena za učešće u zaštiti dodijeljenog vazdušnog prostora.

„Task Grup Medal“, opremljen avionima „C-130J“ i „KC-130J“, obezbjeđuje taktički transport, podršku operativnim aktivnostima na glavnim područjima italijanskog nacionalnog interesa na Bliskom istoku i u Rogu Afrike, kao i mogućnost izvođenja medicinske evakuacije.

„Task Grup Kuvajt“ obezbjeđuje vazdušno osmatranje pomoću radara „AN/TPS-77“ i pruža specijalizovanu tehničku podršku Kuvajtskom ratnom vazduhoplovstvu, dok je „Task Grup C-UAS“ opremljen sistemom „ACUS-E“ za borbu protiv malih bespilotnih letjelica, navodi „Evijejšnst“.

Tajf je dalje od glavnih područja napada, ali nije van domašaja

Baza Tajf nalazi se na zapadu Saudijske Arabije, nedaleko od Crvenog mora. Njena udaljenost od glavnih područja iz kojih se lansiraju iranski dronovi i projektili čini je manje izloženom u odnosu na neke druge baze u regionu, ali to ne znači da je van domašaja Huta.

Grupa povezana sa Iranom je posljednjih nedjelja više puta napadala saudijske gradove, vojne baze i naftnu infrastrukturu, nakon čega je Rijad izvodio napade na položaje Huta u Jemenu.

Širi regionalni sukob ponovo je uticao i na pomorski saobraćaj kroz Crveno more i moreuz Bab el Mandeb, dok istovremeni poremećaji u Hormuškom moreuzu dodatno utiču na međunarodnu trgovinu i izvoz energenata.

Italija je zbog situacije u Crvenom moru najavila i vojnu misiju za zaštitu trgovačkih brodova koji prolaze kroz Bab el Mandeb.

Nije prvi put da je italijanski „Eurofajter“ pogođen na zemlji

Incident kod Tajfa nije prvi slučaj u kojem je italijanski F2000 pogođen na Bliskom istoku tokom 2026. godine.

Četiri italijanska F-2000 prethodno su bila raspoređena u vazduhoplovnoj bazi Ali Al Salem u Kuvajtu. Ta baza našla se pod iranskim napadom 15. marta, pri čemu je uništen italijanski MK-9A „Riper“, dok je jedan „Eurofajter“ oštećen.

Tri italijanska „Eurofajtera“ vratila su se u Italiju nekoliko dana kasnije, dok je status četvrtog aviona tada ostao nepoznat, navodi „Evijejšnst“.

Novi događaj u Saudijskoj Arabiji drugi je slučaj u istoj godini u kojem je italijanski „Eurofajter“ pogođen na zemlji tokom napada na bazu.

Italijanski „Eurofajteri“ aktivni i na Baltiku

Istovremeno dok su italijanski F-2000 angažovani na Bliskom istoku, drugi kontingent „Eurofajtera“ nalazi se u Litvaniji.

Četiri italijanska „Eurofajtera F-2000“ raspoređena su u bazi Šjauljaj u okviru misije „Baltik Eir Polising“, odnosno NATO aktivnosti zaštite vazdušnog prostora baltičkih članica.

Ovaj kontingent je već imao nekoliko stvarnih angažovanja tokom septembra. U noći između 14. i 15. septembra italijanski „Eurofajteri“ poletjeli su iz Šjauljaja nakon što je uočen neidentifikovani dron koji je ušao u litvanski vazdušni prostor. Letjelica je potom uništena raketnim naoružanjem, a ostaci su pronađeni u blizini Pratkunaja između Viljnusa i Kaunasa.

Samo dva dana kasnije, 17. septembra, dva italijanska F2000 ponovo su podignuta iz Šjauljaja zbog mogućeg narušavanja litvanskog vazdušnog prostora od strane dvije ruske letjelice.

(Aero.rs)