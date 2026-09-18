Logo

Novi Ajfon 18 modeli rasprodani, ostali oni od 6.800 KM

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 18:18

Komentari:

0
Нови Ајфон 18 модели распродани, остали они од 6.800 КМ
Foto: Tanjug/AP/Angelina Katsanis

Novi Eplovi (Apple) pametni telefoni ajfon 18 pro (iPhone 18 Pro) i ajfon 18 pro maks (iPhone 18 Pro Max) od danas su zvanično u prodaji u Hrvatskoj, a ako ste se slučajno pitali — da, praktično svi dostupni primjerci razgrabljeni su već u pretprodaji, uprkos cijeni koja je viša u odnosu na prethodnu generaciju.

Kako saznaje „Jutarnji“, jedini modeli koji još nisu razgrabljeni su oni sa jednim i dva terabajta prostora za skladištenje. Izgleda da je njihova cijena, koja se penje sve do 3.400 evra, odnosno 6.800 KM, za najskuplju verziju ipak previsoka i za najveće ljubitelje „odgrizene jabuke“.

Ipak, ne treba da brinu ni ostali zainteresovani, jer će nove zalihe i dalje pristizati u hrvatske prodavnice. Cijena osnovnog ajfona 18 pro sa 256 gigabajta prostora za skladištenje iznosi 1.579 evra, odnosno 3.088 KM, dok ajfon 18 pro maks košta 1.749 evra, odnosno 3.420 KM.

Prošle godine ajfon 17 pro i pro maks koštali su otprilike 100 evra manje, a kao i uvijek, cijene su niže kada se pogleda preko granice. U Sloveniji koštaju 40, odnosno 50 evra manje, u Austriji i Njemačkoj ajfon 18 pro košta 1.449 evra, odnosno 2.833 KM, a 18 pro maks 1.599 evra, odnosno 3.127 KM. U Italiji cijene iznose 1.489 evra, odnosno 2.912 KM, te 1.639 evra, odnosno 3.205 KM.

Ajfon 18 pro na glavnoj kameri od 48 megapiksela prvi put dobija promjenjivi otvor blende. U praksi to znači da objektiv više nema fiksnu „zjenicu“, već se mehanički otvara i zatvara u četiri koraka, od f/1.48 do f/4.0. Uz to, sada dolazi i ručna kontrola brzine zatvarača, od 1/6000 sekunde do pune sekunde.

Drugi značajan pomak je A20 pro (A20 Pro), prvi Eplov čip proizveden u dvonanometarskom procesu, uz poboljšanu tehnologiju hlađenja. Baterija je treća stavka koja je promijenjena, pa bi manji ajfon 18 pro sada trebalo da izdrži dan i po do dva u uobičajenoj upotrebi, dok Epl tvrdi da pro maks ove godine donosi najveći skok u autonomiji među pro modelima do sada.

Tu je i novi operativni sistem iOS 27 sa novom Siri (Siri), koja se oslanja na Eplovu vještačku inteligenciju (Apple Intelligence), interni model vještačke inteligencije koji je do sada bio razočaravajući, ali je sada potpuno redizajniran.

U Bosni i Hercegovini, prema informacijama portala „Radiosarajevo.ba“, u pretprodaji ajfon 18 pro košta 3.200 KM, a ajfon 18 pro maks 3.500 KM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ajfon

prodaja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Гугл је најпознатија компанија за интернет претрагу и један од највећих технолошких гиганта на свијету.

Nauka i tehnologija

Gugl uvodi dugoočekivanu opciju za Andorid korisnike

9 h

0
Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.

Nauka i tehnologija

Izvedena prva operacija zamjene zgloba koljena uz primjenu robotske tehnologije

19 h

0
Диносаурус

Nauka i tehnologija

Nauka otkriva: Dinosaurus reks ima temperaturu približnu ljudskoj

20 h

0
Земља је трећи планет по редослиједу удаљености од Сунца и највећи међу унутарњим планетима. Просјечно је од Сунца удаљен 149,6 милијуна километара, што се узима као астрономска јединица

Nauka i tehnologija

Atmosfera Zemlje u avgustu imala više vodene pare nego ikada u istoriji mjerenja

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

35

Masmediologija na Balkanu: Sve je isto samo njega nema

18

18

Budimir: Jemeljaneko - veliki prijatelj Srpske, Srbije i Srba

18

18

Novi Ajfon 18 modeli rasprodani, ostali oni od 6.800 KM

18

01

Zeljković: Ako je vozilo na gumama tramvaj, onda Stanivuković Gradsku kuću može nazvati Bijelom kućom

18

00

Novi udar na vozače: Gorivo poskupljuje, poznato dokle bi cijena mogla ići

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima