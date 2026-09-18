Novi Ajfon 18 modeli rasprodani, ostali oni od 6.800 KM

Novi Eplovi (Apple) pametni telefoni ajfon 18 pro (iPhone 18 Pro) i ajfon 18 pro maks (iPhone 18 Pro Max) od danas su zvanično u prodaji u Hrvatskoj, a ako ste se slučajno pitali — da, praktično svi dostupni primjerci razgrabljeni su već u pretprodaji, uprkos cijeni koja je viša u odnosu na prethodnu generaciju.

Kako saznaje „Jutarnji“, jedini modeli koji još nisu razgrabljeni su oni sa jednim i dva terabajta prostora za skladištenje. Izgleda da je njihova cijena, koja se penje sve do 3.400 evra, odnosno 6.800 KM, za najskuplju verziju ipak previsoka i za najveće ljubitelje „odgrizene jabuke“.

Ipak, ne treba da brinu ni ostali zainteresovani, jer će nove zalihe i dalje pristizati u hrvatske prodavnice. Cijena osnovnog ajfona 18 pro sa 256 gigabajta prostora za skladištenje iznosi 1.579 evra, odnosno 3.088 KM, dok ajfon 18 pro maks košta 1.749 evra, odnosno 3.420 KM.

Prošle godine ajfon 17 pro i pro maks koštali su otprilike 100 evra manje, a kao i uvijek, cijene su niže kada se pogleda preko granice. U Sloveniji koštaju 40, odnosno 50 evra manje, u Austriji i Njemačkoj ajfon 18 pro košta 1.449 evra, odnosno 2.833 KM, a 18 pro maks 1.599 evra, odnosno 3.127 KM. U Italiji cijene iznose 1.489 evra, odnosno 2.912 KM, te 1.639 evra, odnosno 3.205 KM.

Ajfon 18 pro na glavnoj kameri od 48 megapiksela prvi put dobija promjenjivi otvor blende. U praksi to znači da objektiv više nema fiksnu „zjenicu“, već se mehanički otvara i zatvara u četiri koraka, od f/1.48 do f/4.0. Uz to, sada dolazi i ručna kontrola brzine zatvarača, od 1/6000 sekunde do pune sekunde.

Drugi značajan pomak je A20 pro (A20 Pro), prvi Eplov čip proizveden u dvonanometarskom procesu, uz poboljšanu tehnologiju hlađenja. Baterija je treća stavka koja je promijenjena, pa bi manji ajfon 18 pro sada trebalo da izdrži dan i po do dva u uobičajenoj upotrebi, dok Epl tvrdi da pro maks ove godine donosi najveći skok u autonomiji među pro modelima do sada.

Tu je i novi operativni sistem iOS 27 sa novom Siri (Siri), koja se oslanja na Eplovu vještačku inteligenciju (Apple Intelligence), interni model vještačke inteligencije koji je do sada bio razočaravajući, ali je sada potpuno redizajniran.

U Bosni i Hercegovini, prema informacijama portala „Radiosarajevo.ba“, u pretprodaji ajfon 18 pro košta 3.200 KM, a ajfon 18 pro maks 3.500 KM.