Logo

Nauka otkriva: Dinosaurus reks ima temperaturu približnu ljudskoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 22:15

Komentari:

0
Диносаурус
Foto: Pixabay/BiancaVanDijk

Analiza hemijskih tragova sačuvanih u fosilnim zubima pokazala je da je tiranosaurus reks bio toplokrvan i da je imao tjelesnu temperaturu od oko 36 stepeni Celzijusa, približnu ljudskoj.

Istraživači su analizirali male uzorke zubne gleđi tiranosaurusa reksa i na osnovu hemijskih veza između izotopa ugljenika i kiseonika utvrdili temperaturu na kojoj je gleđ formirana.

Pošto se te veze formiraju različitom brzinom u zavisnosti od temperature, naučnici su zube praktično koristili kao praistorijski termometar.

Studija predstavlja prvu direktnu procjenu tjelesne temperature Ti-reksa i pruža dodatne dokaze da je ovaj dinosaurus imao aktivan metabolizam koji mu je omogućavao da bude aktivan i u hladnim klimatskim uslovima.

Istraživači su koristili dva mala uzorka zuba primjerka tiranosaurusa poznatog kao Tomas, čiji se oko 70 odsto kompletnog skeleta čuva u Prirodnjačkom muzeju okruga Los Anđeles.

Metoda je razvijana više od deset godina, a količina fosilnog materijala potrebna za analizu smanjena je za oko 90 odsto, na svega nekoliko miligrama.

Диносаурус

Nauka i tehnologija

Šta se dogodilo prije izumiranja dinosaurusa: Naučnici dali pretpostavku o vatrenim olujama

Procjena od oko 36 stepeni Celzijusa viša je od uobičajene tjelesne temperature savremenih hladnokrvnih gmizavaca, koja iznosi oko 28 do 30 stepeni, ali je niža od temperature mnogih savremenih ptica.

Istraživači navode da bi viša i regulisana telesna temperatura omogućila Ti-reksu da duže održava fizički napor i bude aktivan predator.

Poređenjem temperature Ti-reksa sa temperaturom krokodila i školjki iz istog perioda i sa istog područja dodatno je potvrđeno da je njegova tjelesna temperatura bila visoka, rekao je paleontolog Tomas Holc mlađi, koji nije učestvovao u studiji.

Nalazi takođe podržavaju mogućnost da je Ti-reks mogao da živi u različitim klimatskim uslovima.

Na osnovu paleoklimatskih modela, istraživači su zaključili da je mogao da naseljava veliki dio Sjeverne Amerike, od današnjeg Meksika do Aljaske.

Visok metabolizam značio je i veću potrebu za hranom u odnosu na hladnokrvne gmizavce.

Naučnici planiraju da istu metodu primjene na druge dinosauruse i drevne životinje kako bi dodatno istražili razvoj toplokrvnosti kroz evoluciju.

Studija je objavljena u časopisu Sajens Advanses.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dinosaurusi

analiza

zubi

Temperatura

Komentari (0)

Pročitajte više

Диносаурус

Nauka i tehnologija

Najkompletniji Ti-reks ide na aukciju, očekuje se cijena od 30 miliona dolara

2 mj

0
Диносаурурс Индонезија

Svijet

„Dinosaurus“ se oteo kontroli: Uletio u publiku

2 mj

0
Диносаурус

Nauka i tehnologija

Na Tajlandu otkriven novi dinosaurus sa vratom dugim kao teren za kriket

2 mj

0
кост диносауруса пронађена у ладици

Svijet

Kost dinosaurusa stajala u ladici više od 40 godina

2 mj

0

Više iz rubrike

Земља је трећи планет по редослиједу удаљености од Сунца и највећи међу унутарњим планетима. Просјечно је од Сунца удаљен 149,6 милијуна километара, што се узима као астрономска јединица

Nauka i tehnologija

Atmosfera Zemlje u avgustu imala više vodene pare nego ikada u istoriji mjerenja

1 h

0
Чоколада је посластичарски производ који се прави од какаа, масти, заслађивача и других додатака. Најчешће се производи у облику табли. У неким државама, посебно у Мексику, доста се користи чоколада у облику пића у води или некој другој течности

Nauka i tehnologija

Proizvodnja čokolade u opasnosti: Klimatske promjene utiču na usjeve

2 h

0
Сликовит поглед на планинарску стазу на планини Килиманџаро, са истакнутим сушним пејзажом и удаљеним пењачима.

Nauka i tehnologija

Afrika puca na dva dijela: Naučnici kažu da se proces odvija brže nego što se ranije mislilo

5 h

0
Амерички технолошки гигант "Мајкрософт"

Nauka i tehnologija

Upozorenje iz Majkrosofta: Zbog ovog poteza AI više nećemo moći da isključimo?

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

56

Izvedena prva operacija zamjene zgloba koljena uz primjenu robotske tehnologije

22

50

Košarkašice Orlova uveliko bruse formu za novu sezonu

22

49

Merc: Migranti - ključni dio tržišta rada

22

46

"Hektor Fajt Najt 7": Spektakl u Banjaluci, Tošić i Mugoša u glavnoj borbi večeri

22

44

Puklo je kad je pao u vodu i čuo se uzvik gledalaca: Mladić pod okriljem noći skočio sa Starog mosta u Neretvu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima