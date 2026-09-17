Merc: Migranti - ključni dio tržišta rada

"Nama su potrebni ti ljudi", rekao je Merc na predizbornom skupu berlinskog ogranka Hrišćansko-demokratske unije /CDU/.

Merc je dodao da bolnice, gradilišta, starački domovi, restorani i hoteli ne bi mogli da funkcionišu bez migranata koji su integrisani u njemačko društvo.

On je dodao je da zemlji nisu potrebni migranti koji dolaze isključivo radi korišćenja sistema socijalne pomoći.

"Oni koji ne poštuju pravila moraju da napuste zemlju", rekao je Merc, dodajući da Njemačka ne smije da toleriše kriminal među migrantima, niti to da antisemitizam postane standard u zemlji, prenosi Srna.

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint izjavio je ranije da je vlada spriječila oko 60.000 pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju i privela 1.700 osoba umiješanih u krijumčarenje migranata od marta 2025. godine.

Dobrint je naveo da je Njemačka deportovala oko 42.000 ljudi koji nisu imali osnov za traženje azila.