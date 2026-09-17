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Merc će proći kao Kir Starmer

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17.09.2026 20:21

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Мерц ће проћи као Кир Стармер
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika za strane investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izrazio je uvjerenje da će njemački kancelar Fridrih Merc uskoro podnijeti ostavku.

Komentar Dmitrijeva na “Iksu” bio je odgovor na objavu novinara “Velta” Holgera Čepica, u kojoj je naveo da Merca podržava 10 odsto Nijemaca, što je njegov najniži rejting do sada.

Dmitrijev je rekao da će Merc proći kao bivši britanski premijer Kir Starmer, koji se ranije povukao zbog pada popularnosti.

Javna rasprava o tome da li će Merc podnijeti ostavku počela je nakon što njegova stranka Hrišćansko-demokratska unija /CDU/ nije uspjela da pobijedi ni u jednoj izbornoj jedinici na pokrajinskim izborima u Saksonija-Anhalt, na kojima je trijumfovala desničarska Alternativa za Njemačku.

Iako je razočaran rezultatom, Merc je ipak rekao da vjeruje da CDU može ponovo ostvariti politički uspjeh.

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Tagovi :

Fridrih Merc

Rusija

Dmitrij Medvedev

Njemačka

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