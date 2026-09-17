Sutra je praznik za rod i porodicu: Ako ujutru presečete jabuku na pola, saznaćete kakva vas jesen čeka

Autor:ATV redakcija
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U petak, 18. septembra, Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju uspomenu na Svetog proroka Zahariju i Pravednu Jelisavetu.
Ova dva svetitelja ostala su upamćena po nepokolebljivoj veri i strpljenju, jer su u dubokoj starosti, kada su svi mislili da je to nemoguće, na dar od Boga dobili sina - Svetog Jovana Krstitelja.
Zbog toga se ovaj praznik u narodnoj tradiciji smatra zaštitnikom porodice, braka i roditeljstva.
Zaharija je bio prvosveštenik u jerusalimskom hramu, dok je Jelisaveta bila sestra Svete Ane, majke Presvete Bogorodice. Godinama su trpeli osudu i podsmijeh okoline jer nisu mogli da imaju djece, što se u to vrijeme smatralo božjom kaznom.
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Prema predanju, kada je anđeo Gavrilo javio Zahariji u hramu da će dobiti sina, on od šoka nije mogao da povjeruje. Zbog te sumnje, anđeo mu je oduzeo moć govora sve do dana kada se rodio Jovan i kada je na tablici napisao njegovo ime.
U narodu se vjeruje da je sutrašnji dan posvećen svim ljudima koji priželjkuju rod, porodični mir i iscjeljenje od bolesti.
Molitva za potomstvo: Vjeruje se da sve nerotkinje i parovi koji godinama pokušavaju da dobiju dijete sutra treba da se pomole ovim svetiteljima i zapale sveću u crkvi.
Običaj sa jabukom: Stari narodni običaj nalaže da domaćica sutra ujutru presječe crvenu jabuku na pola. Ako su sjemenke zdrave i netaknute, vjeruje se da će dom pratiti sreća, zdravlje i berićet tokom cijele jeseni.
Praštanje starih dugova i svađa: Budući da su Zaharija i Jelisaveta trpeli osude bez gorčine, vjeruje se da na ovaj praznik treba oprostiti svima koji su vas uvrijedili i izmiriti se sa ukućanima kako bi u kuću ušao mir.
Sutrašnji dan je podsjetnik da čuda dolaze onda kada se najmanje nadamo, ali samo ako sačuvamo strpljenje i vjeru u dobro.
(Ona.rs)
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