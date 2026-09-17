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Populacije 45% vrsta ptica selica u opadanju: Svaka deveta vrsta u opasnosti

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17.09.2026 17:34

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Роде су породица високих птица, дугих ногу и вратова, дугог и тврдог кљуна. Ciconiiformes су раније укључивале бројне друге породице, као што су чапље и ибиси, али су те породице премјештене у друге редове
Foto: pexels/Denitsa Kireva

Populacije 45 odsto vrsta ptica selica u svijetu su u opadanju, a svaka deveta vrsta suočava se sa pretnjom od izumiranja, pokazuje novi izvještaj o stanju populacija ptica u svijetu, predstavljen na Globalnom samitu o selidbenim putevima ptica, održanom 10. i 11. septembra u Najrobiju, a kome su prisustvovali i predstavnici Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Učesnici samita, među kojima su predstavnici vlada, naučnici, nevladine organizacije i finansijske institucije, potpisali su Najrobijsku deklaraciju o selidbenim putevima ptica, koja obavezuje potpisnike na jačanje napora i saradnje u zaštiti ptica selica i njihovih staništa preko državnih granica. Deklaracija i opredeljena sredstva predstavljaju značajan korak napred u koordinisanom globalnom odgovoru na potrebu za očuvanjem selidbenih koridora.

Kako se navodi u današnjem saopštenju Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, padovi brojnosti su posljedica faktora izazvanih ljudskim djelovanjem: invazivnih vrsta, intenziviranja poljoprivrede, klimatskih promjena i neodrživog lova.

Vrste koje zavise od morskih staništa, šuma i priobalnih močvara su u posebno lošem stanju, a među najugroženijima su morske ptice i ptice močvarice.

Izvještajem je potvrđeno izumiranje tankokljune carske šljuke 2025. godine, vrste posljednji put zabilježene u Maroku 1995.

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Riječ je o prvom globalnom izumiranju ptičje vrste na kopnenom području Evroazije i Afrike u poslednjih nekoliko vijekova, dok je za još šest vrsta selica potvrđeno ili se sumnja da su nestale u posljednjih 150 godina. Izvještaj bilježi i razloge za nadu: kada se duž celokupnog selidbenog puta izmjene poljoprivredne, ribolovne i prakse upravljanja zemljištem, populacije ptica reaguju pozitivno.

Glavni naučnik organizacije BirdLife International i glavni urednik izveštaja Stjuart Bačart rekao je da pad brojnosti ptica selica otkriva sve veći pritisak na prirodne sisteme od kojih zavisimo, ali da se na ovaj problem može uticati.

- Nauka je podjednako jasna: zaštita prirode daje rezultate. Koordinisano delovanje može sprečiti izumiranja i pomoći populacijama da se oporave. Rešenja postoje; ono što je sada potrebno jeste njihova primena na nivou čitavih selidbenih puteva - kazao je Bačart.

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Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije podsjećaju da više od dvije milijarde ptica selica svake godine prelijeće Srbiju.

- Naša je obaveza da im pružimo bezbjedan boravak i prelet, da sačuvamo ključne predele i staništa i time pomognemo svjetske napore za zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti - rekao je izvršni direktor tog društva Milan Ružić.

Izvještaj ukazuje da je selidbeni put široka međusobno povezana mreža ključnih lokacija i staništa koja ptice selice podržavaju tokom cjelogodišnjeg putovanja, pa prekid ili oslabljivanje jedne karike ugrožava čitav lanac.

Od te međusobne povezanosti polazi Globalni program selidbenih puteva ptica (BirdLife International ) organizacije BirdLife International, koja okuplja 125 partnera u 120 zemalja.

Program ima za cilj zaštitu i obnovu čitavih selidbenih puteva, kroz saradnju partnera od gnežđenja, preko odmorišta tokom seoba, do zimovališta.

Generalni direktor organizacije BirdLife International Martin Harper rekao je da je izvještaj o Stanju populacija ptica u svetu nedvosmislen, ali da Najrobijska deklaracija predstavlja prekretnicu.

- Potrebno je da svi daju svoj doprinos. To znači vlade, poslovni sektor i civilno društvo. Razvojne banke odgovaraju na ovaj izazov. Partnerstvo BirdLife spremno je da djeluje. Sada su nam potrebni i drugi koji će se uključiti kako bismo preokrenuli trend opadanja i sačuvali ove čudesne migracije ptica i za naredne generacije - zaključio je Harper.

(telegraf)

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