Мртви голубови све чешћи призор у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучани посљедњих дана често могу да угледају угинуле птице на путу. Шта је разлог, још увијек се не зна. Ипак, на температури од 40 степени не треба ићи превише у размишљање.
Посљедњих дана читаоци АТВ-а су нам слали фотографије угинулих птица. И данас стижу нове. Призору углавном из урбаних средина, а одговоре смо потражили на специјализованим страницама.
Птице немају знојне жлијезде. Вишак топлоте ослобађају убрзаним дисањем, ширењем крила и испаравањем воде преко дисајних путева. Када се температура ваздуха приближи њиховој тјелесној температури, која је приближно 40-42 степена, практично више не могу да се хладе предавањем топлоте околини. Остаје им углавном испаравање, а оно троши велике количине воде.
"У једном лабораторијском истраживању голубови без хране и воде на температури од 40 степени губили су воду знатно брже него на 25 или 36 степени. Просјечно су за око 28 часова изгубили приближно 15 одсто тјелесне масе, што је већ подручје тешке, потенцијално смртоносне дехидрације", наводи се у истраживању Очување волумена плазме код голубова: ефекти температуре ваздуха током дехидрације.
Постојање воде у граду не значи да је вода доступна сваком голубу. Птици је потребно мјесто на које може безбједно слетјети и прићи плиткој води. Високе или клизаве ивице фонтана, јака циркулација воде, присуство људи, паса и саобраћаја могу отежати приступ. Слично је са ријеком: обала може бити стрма, ток јак, а одговарајуће мјесто удаљено од гнијезда или подручја на којем се јато храни.
"Голубови јесу добри летачи и редовно пију воду, али већ прегријана и дехидрирана птица постаје слаба, дезоријентисана и неспособна да прелети до познатог извора. Зато неколико фонтана и ријека не искључују смрт од дехидрације. За птице су најбољи плитки извори воде са стабилним, неклизајућим приступом", закључује се у експерименталном истраживању Терморегулација птица у врућини, које објављује Журнал експерименталне биологије.
Голубови су иначе релативно отпорни на високе температуре, па самих 40 степени неће аутоматски усмртити сваку здраву одраслу птицу. Пресудни су трајање врућине, приступ води, хладовина, влажност ваздуха и здравствено стање.
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