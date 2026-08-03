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Дајаци и багери на истом мјесту: Да ли Бањалука губи своје зеленило?

Аутор:

Марија Милановић
03.08.2026 16:06

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багери Врбас камиони радови шеталиште
Фото: X/Goran Dakić

Изградња Бањалучке риве није наишла на овације ни хвалоспјеве Бањалучана. Умјесто аплауза, ред критика и негодовања.

Док руководство Града Бањалука на челу са градоначелником обилази радове на изградњи, отвара нове дионице бетонираног шеталишта, грађани не крију незадовољство.

Још бетона, још уништеног зеленила, још прекопавања уз Врбас, како би се реализовале идеје појединца док велики број грађана негодује.

Раскопана обала, багери, ровокопачи и камиони у Врбасу, саобраћају с дајацима док се спрема терен за изливање неколико нових тона бетона.

Гдје је зеленило? Гдје је нестала зелена Бањалука?

Претпостављамо да је нестала уз одавно посјечена стабла преко пута Тврђаве Кастел као и бањалучку Врбу, а чији наручиоци ни починиоци до данас нису јавности обзнањени нити санкционисани, али како је тада казао градоначелник, све је то била једна грешка...

Врбас стабла-17042026

Бања Лука

"Сјеча стабала на обали Врбаса недопустива, зеленило у граду девастирано"

Ново шеталиште и много питања

Недавно је завршена и отворена, уз наравно пригодан програм нова дионица шеталишта уз Врбас, од Шведске плаже до Врућице. Градоначелник Драшко Станивуковић се похвалио овим естетским подухватом на друштвеним мрежама, а онда су услиједила питања

Из Центра за животну средину се питају, ако је пројекат легалан, за зашто су информације о њему и даље недоступне за јавност?

Ако је пројекат легалан, зашто га је Републичка инспекција чак два пута зауставила?

Ако је пројекат легалан, зашто током цијелог периода изградње није постављена обавезна инфо табла?

Ко је вршио надзор и да ли је смијењен, будући да је овдје као и на Мејдану дошло до уништавања обалне вегетације?

Колико ће бити потребно новца за одржавање шеталишта ако буде пропадало истим темпом као овај већ изграђени дио?

Надлежни без одговора

Поменута питања смо и ми поставили надлежнима у Градској управи Бањалука, али до објављивања овог текста, одговор нисмо добили.

Питали смо и представнике Центра за животну средину да ли су на питања добили одговоре од Града, а која се односе на дозволе за радове, нису имали среће као ни ми.

Такође, питали смо и да ли је и колико зелених површина уништено приликом изградње нове дионице из Центра поручују да је ријеч о обали и кориту ријеке Врбас. Сва површина корита и обале гдје се налази камени агрегат и бетон је узурпиран.

Да ли ће иста судбина дочекати и дио Врбаса на ком ће се уздигнути Бетонска, односно Бањалучка рива?

Ако је судити по машинама које су освојиле и копно и воду, бетона мањкати неће, али за зеленило, не можемо гарантовати.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Шеталиште

Врбас

Камион

багер

Бањалучка рива

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