Дајаци и багери на истом мјесту: Да ли Бањалука губи своје зеленило?

Аутор:Марија Милановић
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Изградња Бањалучке риве није наишла на овације ни хвалоспјеве Бањалучана. Умјесто аплауза, ред критика и негодовања.
Док руководство Града Бањалука на челу са градоначелником обилази радове на изградњи, отвара нове дионице бетонираног шеталишта, грађани не крију незадовољство.
Ништа им није Свето https://t.co/QiqamZG9IK— никшићко тамно (@anjasine) July 30, 2026
Још бетона, још уништеног зеленила, још прекопавања уз Врбас, како би се реализовале идеје појединца док велики број грађана негодује.
Ovo je davno prestalo biti smiješno, morbidno je... https://t.co/2LRYDllo2Z— Sreten Mrkobrada (@MrkobradaSreten) July 30, 2026
Раскопана обала, багери, ровокопачи и камиони у Врбасу, саобраћају с дајацима док се спрема терен за изливање неколико нових тона бетона.
Претпостављамо да је нестала уз одавно посјечена стабла преко пута Тврђаве Кастел као и бањалучку Врбу, а чији наручиоци ни починиоци до данас нису јавности обзнањени нити санкционисани, али како је тада казао градоначелник, све је то била једна грешка...
Бања Лука
"Сјеча стабала на обали Врбаса недопустива, зеленило у граду девастирано"
Недавно је завршена и отворена, уз наравно пригодан програм нова дионица шеталишта уз Врбас, од Шведске плаже до Врућице. Градоначелник Драшко Станивуковић се похвалио овим естетским подухватом на друштвеним мрежама, а онда су услиједила питања
Из Центра за животну средину се питају, ако је пројекат легалан, за зашто су информације о њему и даље недоступне за јавност?
Ако је пројекат легалан, зашто га је Републичка инспекција чак два пута зауставила?
Ако је пројекат легалан, зашто током цијелог периода изградње није постављена обавезна инфо табла?
Ко је вршио надзор и да ли је смијењен, будући да је овдје као и на Мејдану дошло до уништавања обалне вегетације?
Колико ће бити потребно новца за одржавање шеталишта ако буде пропадало истим темпом као овај већ изграђени дио?
Поменута питања смо и ми поставили надлежнима у Градској управи Бањалука, али до објављивања овог текста, одговор нисмо добили.
July 30, 2026
Питали смо и представнике Центра за животну средину да ли су на питања добили одговоре од Града, а која се односе на дозволе за радове, нису имали среће као ни ми.
Такође, питали смо и да ли је и колико зелених површина уништено приликом изградње нове дионице из Центра поручују да је ријеч о обали и кориту ријеке Врбас. Сва површина корита и обале гдје се налази камени агрегат и бетон је узурпиран.
Strašno, meni nezamislivo. Ima jedna fotka, ne smijem objaviti zbog autorskih prava - u Vrbasu bager i kamion a pored njih 2 dajaka, u njima momci stoje i gledaju. Užas.— Sanda (@sanda0601) July 30, 2026
Да ли ће иста судбина дочекати и дио Врбаса на ком ће се уздигнути Бетонска, односно Бањалучка рива?
Ако је судити по машинама које су освојиле и копно и воду, бетона мањкати неће, али за зеленило, не можемо гарантовати.
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