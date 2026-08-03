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У Српској сутра Дан жалости поводом обиљежавања 31 године од злочина над Србима у "Олуји"

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 17:02

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Влада Републике Српске
Фото: АТВ

У Републици Српској сутра ће бити Дан жалости поводом обиљежавања 31 године од страдања Срба у хрватској војно-полицијској акцији "Олуја" током које је убијено више од 1.904 лица српске националности, а протјерано више од 220.000 са подручја Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације.

Дан жалости обиљежава се на начин прописан Законом о обиљежавању дана жалости, саопштено је из Бироа за односе са јавношћу Владе Српске.

Влада Републике Српске ову одлуку донијела је 21. јула на телефонској сједници.

Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године биће обиљежен сутра у Бањалуци и Мркоњић Граду.

Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.

На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.

Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година - што представља посебан "црни рекорд" грађанског рата деведесетих на простору бивше Југославије, указују у "Веритасу".

Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида, преноси Срна.

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Тагови :

Дан жалости

Република Српска

Олуја

Влада Републике Српске

страдање Срба

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