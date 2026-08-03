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Вучић и Додик стигли у Чипуљић, родно село Вучићевог оца

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 15:39

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Додик и Вучић у Чипуљићу
Фото: ATV

Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Милорад Додик стигли су у родно село Вучићевог оца – Чипуљић код Бугојна.

Вучић је са присутнима евоцирао успомене из дјетињства, које је провео у овом мјесту.

"Остало је мало Срба овде, свега четрдесетак, разговараћу са њима како бисмо сагледали како им можемо помоћи", рекао је Вучић новинарима.

Он је позвао комшије и друге мјештане овог села и околине да дођу у обновљену кућу Вучића на дружење.

Вучић и Додик претходно су посјетили општину Купрес, православни храм у Новом Селу, гдје су положили вијенце код споменика жртвама усташког терора.

Вучић и Додик су током посјете разговарали са мјештанима Купреса, те им обећали помоћ у реализацији инфраструктурних пројеката, а као приоритет је наведена изградња водовода.

Додик и Вучић данас су посјетили Јањске отоке у Шипову, као и породицу Дарка Илића у шиповачком селу Водице.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Чипуљић

Бугојно

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