Хидролошка ситуација стабилна: Грађани Српске да не брину о снабдијевању електричном енергијом

Аутор:АТВ редакција
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Хидролошка ситуација у Републици Српској је још увијек стабилна, упркос дугом сушном таласу, и грађани Српске не треба да буду забринути када је ријеч о снабдијевању електричном енергијом.
На стабилну хидролошку ситуацију утицало је више фактора из претходног периода, а највише то што је протекла зима испраћена јачим сњежним падавинама, каже за РТРС Саша Мирић, портпарол Јавне установе "Воде Српске".
- Хидролошка ситуација у Републици Српској још увијек стабилна упркос дугом сушном таласу. На то је утицало више фактора из претходног периода, а највише то што смо протекле зиме имали више периода са сњежним падавинама. Шуме су задржавале ту воду и имамо стабилну ситуацију. Водостаји јесу из дана у дан све нижи, а посебно на ријеци Сави и уколико се сушни период настави у наредних десетак дана, могуће је да може доћи до одређене врсте проблема - каже Мирић
Истакао је да за сада, иако водостаји опадају, стање је добро и није на историјском минимуму.
Иван Копривица, извршни директор за техничке послове Електропривреде Републике Српске, истиче да што се тиче самих акумулација, Српска се не разликује много од других.
- У Републици Српској ниво Билећког језера тренутно је око 11,5 метара испод планираног за ово доба године. Први квартал имали смо добру хидрологију, али је након тога услиједио период који је практично на историјском минимуму. Додатни проблем представља застој у раду Рудника и Термоелектране Угљевик, због чега већи терет подносе хидроелектране на Требишњици. Што се тиче проточних хидроелектрана на Требишњици, њихова производња је очекивана за ово доба године и ту нема већих одступања - наводи он.
Додаје, да оно што изненађује, јесте историјски низак водостај Дунава.
- Истовремено, због смањеног рада затворена је електрана Пакш и Мађарска има повећане потребе за увозом електричне енергије. То се одразило и на тржиште, па су цијене електричне енергије значајно порасле. Тренутно увозну електричну енергију плаћамо и више од 200 евра по мегават-сату, док настојимо да, када год је могуће, набављамо јефтинију енергију из соларних извора - додао је он.
Искористио је прилику да апелује на грађане Републике Српске да електричну енергију троше што рационалније.
- Што се тиче снабдијевања грађана и привреде Републике Српске, разлога за забринутост нема. Систем је стабилан и вјерујем да ћемо успјешно пребродити овај топлотни талас - наводи Копривица.
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