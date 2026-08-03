Због пожара у Француској ухапшено 375 људи, укључујући 142 малољетника

Аутор:АТВ редакција
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Због шумских пожара који су избили у Француској посљедњих недјеља, ухапшено је 375 људи, укључујући 142 малољетника, показују подаци Министарства унутрашњих послова те земље.
Од 375 ухапшених, 36 особа је затворено, навели су извори блиски истрази, преноси БФМ. Неке од њих су или осуђене на затворску казну са налогом за хапшење, или смјештене у притвор до суђења.
Посљедњих недјеља, избило је неколико пожара у разним департманима Француске, посебно у Жиронди, Оду и Сени и Марни, подсјетила је француска тв.
Како се наводи, док су неки пожари посљедица интензивног топлотног таласа који је погодио земљу, други могу да буду изазвани људским фактором.
Министар унутрашњих послова Лоран Нуњез је 13. јула изјавио током конференције за новинаре да су двије трећине намјерно подметнути пожари, док је остатак случајан.
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Према временској прогнози коју је објавила служба Метео-Франс, за 36 департмана данас и даље важи упозорење на "високи" ризик од шумских пожара.
Пожари у Жиронди и Оду, који су посебно погодили становнике овог викенда, сада су под контролом. Власти префектура позвале су, међутим, на опрез јер се понекад страхује од поновног појављивања пожара.
(телеграф)
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