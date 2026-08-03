Случај Данке Илић: Правоснажно обустављен поступак против Радослава Драгијевића

Аутор:АТВ редакција
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Апелациони суд у Нишу правоснажно је обуставио поступак против Радослава Драгијевића, оптуженог да је помогао свом сину Дејану Драгијевићу да сакрије тијело двогодишње дјевојчице Данке Илић која је нестала 26. марта 2024. године код Бора.
Суд је одбио жалбу Вишег јавног тужилаштва у Зајечару и потврдио да нема основа за оптужбу против њега за непријављивање кривичног дјела и помагање учиниоцу након извршеног кривичног дјела.
Виши суд у Неготину раније је донио одлуку о потврђивању оптужнице против Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића, којом се терете за тешко убиство, и истовремено одбио оптужбу и обуставио кривични поступак против Радослава Драгијевића, оца Дејана Драгијевића, који је био осумњичен да је помогао свом сину да сакрије тијело дјевојчице.
Претходно је Апелациони суд у Нишу потврдио дио оптужнице против Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића, јавио је Тањуг.
Оптужницом, која је подигнута након допуне истраге, Драгијевић и Јанковић су оптужени за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву.
Тужилаштво је у оптужници предложило да суд Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића осуди на казне доживотног затвора.
Сумња се да су Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић 26. марта у Бањском пољу код Бора најприје аутомобилом јавног предузећа "Водовод", гдје су били запослени, ударили двогодишњу дјевојчицу, и затим је ставили у возило.
Они су, како се сумња, њено тијело бацили на депонију, одакле су га касније премјестили.
Тијело дјевојчице није никада пронађено.
Радослава Драгијевића сумњиче да је сину Дејану Драгијевићу помогао да премјести тијело дјевојчице.
Рођени брат Дејана Драгијевића, Далибор Драгијевић, преминуо је 7. априла 2024. године у просторијама Полицијске управе у Бору током задржавања.
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