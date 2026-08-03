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Детаљи бруталног убиства: Човјека (73) мучили и убили због 180.000 евра?

03.08.2026 11:47

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Мистериозно и брутално убиство Радивоја Р. (73), кога су сви у крају звали Раша, добило је нов, стравичан обрт!

Како сазнаје Телеграф.рс са лица мјеста, несрећни човјек је опљачкан прије него што је звјерски усмрћен, а из стана је однијет новац од продаје некретнине.

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У београдском насељу Карабурма, у стану смјештеном у поткровљу стамбене зграде, пронађено је беживотно тијело Радивоја Р.. Призор који су затекли истражиоци био је језив - тијело мушкарца било је потпуно наго на душеку од кревета, са рукама чврсто везаним иза леђа пертлама.

Сеф нађен отворен и празан

Према незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, мотив овог бруталног злочина је чисто користољубље. Радивоје, који је иначе био власник неколико радњи у Београду, недавно је продао стан и од те продаје инкасирао чак 180.000 евра.

Злочинци су очигледно знали за ову позамашну своту новца.

Истражиоци су током увиђаја на тавану пронашли сеф у ком је несрећни човек чувао новац, али је он затечен потпуно отворен и празан!

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Полиција трага за мистериозном дјевојком

Оперативци београдске полиције интензивно трагају за млађом женском особом која је виђана са Радивојем. Према првим информацијама из истраге, сумња се да је управо та дјевојка била у стану са жртвом непосредно прије или у вријеме самог убиства.

Криминалистичка полиција провјерава да ли је она имала улогу тихих посматрача и „мамца” који је убицама омогућио улазак у поткровље и приступ сефу са новцем.

„Не могу да вјерујем да су убили нашег Рашу”

На Карабурми и даље влада опсадно стање, а комшије убијеног Радивоја и даље су у потпуном шоку због звјерске судбине свог сусједа.

„Не могу да вјерујем да је Раша убијен, сви смо га вољели! Био је диван, фин и вриједан човјек, увијек се јављао у пролазу. Није заслужио да овако заврши”, кроз сузе је изјавила једна од комшиница за Телеграф.рс.

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Форензичари и даље на терену

На лицу мјеста присутне су јаке полицијске снаге, дежурни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду и тим форензичара који детаљно чешљају објекат. Узимају се отисци са празног сефа, анализирају биолошки трагови и прегледају снимци са надзорних камера из околних улица како би се ушло у траг дјевојци и њеним евентуалним саучесницима.

Тијело је превезено на Институт за судску медицину ради обдукције, која ће прецизно утврдити тачно вријеме и начин наступања смрти.

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Тагови :

Београд

Убиство

Пљачка

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