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Трагедија послије поноћи: Слетио трактором код Прњавора и погинуо

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 11:42

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Трактор ради на њиви.
Фото: Pexels/Andres Alaniz

Д.П. из Прњавора погинуо је у петак, пола сата послије поноћи, у тешкој несрећи у мјесту Просјек код овог града.

До несреће је дошло када је Прњаворчанин слетио трактором ИМТ са пута.

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"Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде, која се догодила 31. јула око 00,30 часова на локалном путу у мјесту Просјек, град Прњавор", навели су из Полицијске управе Бањалука, додајући да је Д.П. страдало на мјесту догађаја.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

несрећа

Трактор

Прњавор

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