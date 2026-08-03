Трагедија послије поноћи: Слетио трактором код Прњавора и погинуо

Аутор:АТВ редакција
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Д.П. из Прњавора погинуо је у петак, пола сата послије поноћи, у тешкој несрећи у мјесту Просјек код овог града.
До несреће је дошло када је Прњаворчанин слетио трактором ИМТ са пута.
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"Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде, која се догодила 31. јула око 00,30 часова на локалном путу у мјесту Просјек, град Прњавор", навели су из Полицијске управе Бањалука, додајући да је Д.П. страдало на мјесту догађаја.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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