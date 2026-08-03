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Нови детаљи смрти оца и дјеце: Мајка се недавно одселила, било договорено старатељство

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 12:24

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Мало загорско мјесто Свети Криж Зачретје потресено је након трагедије у којој су смртно страдале двије малољетне особе и 46-годишњак, а још се истражује је ли ријеч о двоструком убиству и самоубиству.

Према још увијек неслужбеним информацијама, у пожару куће страдало је двоје дјеце школског узраста и њихов отац. Мајка је у то вријеме радила и није била код куће.

Министар Ален Ружић најавио је да ће се мајци пружити сва потребна помоћ те изразио потресеност трагедијом.

Неслужбено, сумња се да је отац усмртио своје двоје дјеце, 17-годишњег сина и 13-годишњу кћерку, запалио кућу и потом починио самоубиство. Комшије су испричале да су чули три пуцња, након чега је букнуо пожар.

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Индекс незванично дознаје да мајка дјеце у посљедње вријеме није живјела код куће, већ код своје породице. Пар се разилазио и била је договорена брига о дјеци, тако да ништа није слутило на трагедију.

Чека се налаз обдукције, која би требала бити обављена најкасније сутра, како би се расвијетлиле околности незапамћене трагедије.

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Тагови :

Хрватска

Убиство

Самоубиство

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