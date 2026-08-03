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Минић: Српска и Србија нераскидиво повезане заједничком историјом и вриједностима

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:15

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Вучић, Додик и Минић у Ситници
Фото: Screenshot

Република Српска и Србија су нераскидиво повезане заједничком историјом, културом, језиком, писмом, традицијом и вриједностима које настављају да чувају и преносе будућим генерацијама, истакао је премијер Српске Саво Минић.

Минић, који је уз предсједника Милорада Додика и Александра Вучића присуствовао прослави Илиндана у Ситници код Рибника, истакао је да су овакви сусрети потврда српског јединства и снаге заједништва, али и обавеза да наставе да раде на развоју и очувању простора у којима живе Срби.

"Илиндан у Ситници је празник који наш народ окупља вијековима, посебно ми је драго што је ове године прослави крсне славе присуствовала и висока делегација Србије, предвођеном предсједником Вучићем", објавио је Минић на "Инстаграму".

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Храм Светог пророка Илије у Ситници код Рибника, који је подигнут у знак сјећања на 31 погинулог борца Војске Републике Српске и три цивилне жртве из Одбрамбено-отаџбинског рата, обиљежио је јуче крсну славу - Илиндан.

Званичници Српске и Србије су по доласку у храм положили вијенце на спомен-плочу за 31 погинулог српског борца и три цивилне жртве рата.

У Одбрамбено-отаџбинском рату животе за Републику Српску дало је 288 бораца са подручја општине Рибник.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Србија

Александар Вучић

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