Минић: Српска и Србија нераскидиво повезане заједничком историјом и вриједностима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Република Српска и Србија су нераскидиво повезане заједничком историјом, културом, језиком, писмом, традицијом и вриједностима које настављају да чувају и преносе будућим генерацијама, истакао је премијер Српске Саво Минић.
Минић, који је уз предсједника Милорада Додика и Александра Вучића присуствовао прослави Илиндана у Ситници код Рибника, истакао је да су овакви сусрети потврда српског јединства и снаге заједништва, али и обавеза да наставе да раде на развоју и очувању простора у којима живе Срби.
"Илиндан у Ситници је празник који наш народ окупља вијековима, посебно ми је драго што је ове године прослави крсне славе присуствовала и висока делегација Србије, предвођеном предсједником Вучићем", објавио је Минић на "Инстаграму".
Србија
Додик: Србија за вријеме Вучића највише чини за Српску
Храм Светог пророка Илије у Ситници код Рибника, који је подигнут у знак сјећања на 31 погинулог борца Војске Републике Српске и три цивилне жртве из Одбрамбено-отаџбинског рата, обиљежио је јуче крсну славу - Илиндан.
Званичници Српске и Србије су по доласку у храм положили вијенце на спомен-плочу за 31 погинулог српског борца и три цивилне жртве рата.
У Одбрамбено-отаџбинском рату животе за Републику Српску дало је 288 бораца са подручја општине Рибник.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
10 ч22
Република Српска
19 ч9
Република Српска
20 ч10
Најновије
17
44
17
43
17
36
17
32
17
31
Тренутно на програму
15:50
Крваво цвијеће С03 ЕП87 (12+)
серијски програм
16:40
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:55
У микс зони
спортски програм
17:30
На ивици терена
спортски програм
18:00
Народ прича
путопис
18:50
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести