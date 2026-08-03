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Три лава угинула од врућине у зоолошком врту

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 14:02

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Лав лежу у трави
Фото: Pexels/Elize Bezuidenhout

Крајем јула, у зоолошком врту у Токију угинула су три лава због, како се сумња, екстремних врућина, саопштила је градска управа.

Три угинула лава била су дио групе од укупно 16 лавова у зоолошком врту Тама у граду Хино, у западном дијелу Токија, преноси Кјодо.

Код угинулих животиња утврђени су тешка дехидратација и отказивање више органа.

Пошто су и остали лавови почели да показују знаке болести, зоолошки врт је од 23. јула затворио простор у којем су боравили.

Према наводима градске управе, код два лава су 18. јула примјећени симптоми попут губитка апетита, након чега је започето лијечење.

Убрзо су се симптоми појавили и код других животиња, па је до 22. јула укупно 10 лавова лијечено.

Особље зоолошког врта покушало је да расхлади животиње вентилаторима и прскањем водом, уз примјену лијекова, али три лава нису успела да се опораве и угинула су, навела је градска управа Токија, преноси Танјуг.

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Тагови :

Лавови

Зоолошки врт

животиња

врућине

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