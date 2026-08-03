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Отишао у Њемачку по бољи живот, па закукао: Остане ми само 400 евра

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 12:00

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Празни џепови, криза, беспарица
Фото: Pixabay

Одлазак у Њемачку за многе породице с Балкана представља прилику за сигурнији живот, већу плату и бољу будућност дјеце.

Међутим, иза фотографија уређених градова и прича о високим зарадама често се крију скупе станарине, велики рачуни и тешка борба током првих мјесеци живота у иностранству.

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Своју причу подијелио је један Хрват који се прије шест мјесеци преселио у Њемачку, а потом путем спајања породице довео супругу и дијете. Умјесто очекиваног олакшања, породица се суочила с трошковима које једна плата тешко може покрити.

Како је написао у Фејсбук групи "Живот у Њемачкој", његова мјесечна плата износи приближно 1.800 евра. Само за стан издваја 1.100 евра, док вртић плаћа додатних 300 евра.

Када подмири те двије обавезе, породици остане свега 400 евра за храну, струју, гријање, превоз, телефон, одјећу, хигијенске потрепштине и све друге мјесечне трошкове.

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Положај породице додатно отежава чињеница да супруга не говори њемачки језик, због чега тешко проналази запослење. Породица је тако за сада потпуно зависна од једне плате.

Без другог извора прихода готово је немогуће направити финансијску резерву, а сваки непланирани трошак, попут поправке аутомобила, куповине лијекова или већег рачуна, постаје озбиљан проблем.

Њихово искуство показује да износ плате у Њемачкој не говори много без податка о граду у којем породица живи, цијени станарине и броју чланова домаћинства. Плата која је довољна самцу у мањем граду може бити потпуно недовољна породици у скупљој средини.

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Поред финансијских проблема, породица пролази и кроз тежак период прилагођавања. Дијете не познаје њемачки језик, због чега му је боравак у вртићу стресан и тешко успоставља комуникацију с другом дјецом.

Многи чланови групе покушали су охрабрити забринутог оца, наводећи да мала дјеца обично брзо усвајају нови језик управо кроз вртић, свакодневну игру и дружење.

Други су му савјетовали да дијете привремено испише из вртића како би породица смањила трошкове док супруга не пронађе посао. Ипак, таква одлука могла би успорити дјететово учење језика и додатно отежати мајци тражење запослења.

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У коментарима су се појавили и савјети да породица провјери испуњава ли услове за одређене облике подршке у Њемачкој. Међу њима су дјечији доплатак, помоћ за плаћање станарине и могуће субвенционисање трошкова вртића.

Право на такву помоћ није аутоматско и зависи од висине прихода, чланова домаћинства, статуса боравка, мјеста становања и других услова. Породици је зато савјетовано да се обрати локалној управи, Југендамту или савјетовалиштима попут Каритаса, преноси "Црна хроника".

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Тагови :

Њемачка

посао

Плата

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