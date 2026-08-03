Најбољи половњаци до 1.000 евра: Ових 5 модела вас никада неће "оставити" на путу

Аутор:АТВ редакција
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Када кренете у потрагу за аутомобилом од 1.000 евра морате да будете свјесни да је понуда ограничена, али ових 5 модела се убједљиво издвајају.
Када је буџет строго ограничен, а аутомобил вам је прекопотребан, потрага за четвороточкашем до 1.000 евра постаје права мала авантура. За овај новац не можете очекивати луксуз из салона, већ праве аутомобилске "ветеране" који су увелико прегазили двадесету годину.
Зато, када купујете у овом цјеновном рангу, заборавите на опсесивно гледање годишта и километраже. Кључна ствар је искључиво тренутно стање возила и то како га је претходни власник одржавао.
Наши домаћи класици се могу пазарити за заиста симболичан новац. Не нуде никакав луксуз, заборавите на климу, а будите спремни и на то да ћете се са мајстором чешће виђати. Ипак, њихова највећа предност је механика која је толико једноставна да многе поправке можете одрадити сами у дворишту. Одлични су за строгу градску вожњу, али траже стрпљење и мало љубави према ретро аутомобилима.
Ова два модела су на нашим просторима одавно добила статус легенди када је у питању поузданост. За хиљаду евра можете бирати између бензинаца и дизелаша (углавном са мануелним мењачем), са 3 или 5 врата. Јефтини су за одржавање, а код неких примјерака можете налетјети и на исправну климу. Једноставно речено, Голф је попут бурека, класик са којим нема грешке.
Пунто је савршен избор ако вам ауто треба првенствено за одлазак на посао, до продавнице и пробијање кроз градски шпиц. Изузетно је практичан, окретан, а одржавање је багателно јер су делови јефтини, а сваки мајстор га познаје у душу. Уз мало среће, можете наћи модел са солидним пакетом опреме који укључује и клима-уређај.
Ако тражите аутомобил који за мало новца нуди одличан дизајн, удобност и добру управљивост, "двесташестица" је прави избор. Ови хечбекови углавном долазе са мануелним мјењачем, а комфор је на завидном нивоу за ту класу. Ипак, будите опрезни, француска електроника у овим годинама уме да буде ћудљива, па на то обратите посебну пажњу приликом куповине.
Мала, економична и изузетно жилава. Цорса можда није аутомобил за којим ће се људи окретати на улици, али је сјајан избор за оне којима је поузданост на првом месту. Било да се одлучите за дизел или бензин, добићете јефтино возило које ће верно служити својој сврси.
Када идете да гледате аутомобил од 1.000 евра, имајте на уму сљедеће савјете:
Поведите стручњака: Никада не идите сами. Обавезно поведите мајстора или пријатеља који се одлично разумије у механику.
Провјерите историју: Инсистирајте на сервисној књижици и питајте када су рађени велики сервиси и мењани кључни делови. Предност увек дајте дугогодишњим власницима.
Спустите очекивања за естетику: Огребана фарба, изблиједјела пластика или шкрипава сједишта су нормална појава. Фокусирајте се на то да вас ауто безбедно и сигурно превезе од тачке А до тачке Б.
Папирологија: Чим купите ауто, одмах га преведите на своје име. Избјегните вожњу на туђе овлашћење како вас касније не би болела глава због туђих казни или административних проблема, преноси Курир.
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