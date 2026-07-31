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БиХ добија посебне регистарске таблице?

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 18:52

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Аутомобил
Фото: pexels/Ibrahim Bilgin

Босна и Херцеговина (БиХ) би ускоро могла да добије посебне регистарске таблице, након иницијативе за измјене Правилника о регистрацији возила.

Посебне таблице би могле да се уведу за електрична и хибридна возила.

ТТ таблице

Ауто-мото

Шта значе ТТ таблице које многи мијешају са МТ

Иницијатива је упућена Министарству комуникација и саобраћаја БиХ, а циљ је омогућити једноставније препознавање возила с нултом или ниском емисијом штетних плинова.

Погодности у саобраћају

Такво рјешење могло би створити основу за увођење погодности у саобраћају, паркирању и административним поступцима, у зависности од одлука надлежних институција и различитих нивоа власти.

Министар цивилних послова БиХ Дубравка Бошњак навела је да би посебне ознаке омогућиле јасно разликовање електричних и хибридних возила.

Могући изглед посебних таблица
Могући изглед посебних таблица

"Тиме би се створила основа за примјену мјера које, у оквиру својих надлежности, могу уводити различити нивои власти. Ово питање предложили смо уредити измјенама Правилника о регистрацији возила", казала је Бошњак.

Предложено је да се у оквиру постојећег система регистрације размотре техничка и правна рјешења која би била једноставна за примјену, финансијски оправдана и усклађена с надлежностима институција укључених у регистрацију возила.

Из Министарства подсјећају да сличан модел већ постоји у више европских земаља.

Раст броја електричних и хибридних возила

У Њемачкој, на примјер, електрична возила имају додатну ознаку "Е" на регистарским таблицама, док друге државе користе посебне боје или друга визуелна обиљежја.

МТ таблице

Ауто-мото

Шта заправо означавају МТ регистарске таблице у БиХ

Број електричних и хибридних возила у БиХ посљедњих година расте, због чега надлежни сматрају да се прописи и саобраћајни систем требају постепено прилагођавати новим технологијама.

О евентуалним измјенама одлучиваће Министарство комуникација и саобраћаја БиХ, а њихова примјена захтијевала би сарадњу с ИДДЕЕА БиХ и надлежним органима који обављају регистрацију возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

регистрација возила

Регистарске таблице

Хибридна возила

Електрична возила

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