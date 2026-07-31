БиХ добија посебне регистарске таблице?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Босна и Херцеговина (БиХ) би ускоро могла да добије посебне регистарске таблице, након иницијативе за измјене Правилника о регистрацији возила.
Посебне таблице би могле да се уведу за електрична и хибридна возила.
Ауто-мото
Шта значе ТТ таблице које многи мијешају са МТ
Иницијатива је упућена Министарству комуникација и саобраћаја БиХ, а циљ је омогућити једноставније препознавање возила с нултом или ниском емисијом штетних плинова.
Такво рјешење могло би створити основу за увођење погодности у саобраћају, паркирању и административним поступцима, у зависности од одлука надлежних институција и различитих нивоа власти.
Министар цивилних послова БиХ Дубравка Бошњак навела је да би посебне ознаке омогућиле јасно разликовање електричних и хибридних возила.
"Тиме би се створила основа за примјену мјера које, у оквиру својих надлежности, могу уводити различити нивои власти. Ово питање предложили смо уредити измјенама Правилника о регистрацији возила", казала је Бошњак.
Предложено је да се у оквиру постојећег система регистрације размотре техничка и правна рјешења која би била једноставна за примјену, финансијски оправдана и усклађена с надлежностима институција укључених у регистрацију возила.
Из Министарства подсјећају да сличан модел већ постоји у више европских земаља.
У Њемачкој, на примјер, електрична возила имају додатну ознаку "Е" на регистарским таблицама, док друге државе користе посебне боје или друга визуелна обиљежја.
Ауто-мото
Шта заправо означавају МТ регистарске таблице у БиХ
Број електричних и хибридних возила у БиХ посљедњих година расте, због чега надлежни сматрају да се прописи и саобраћајни систем требају постепено прилагођавати новим технологијама.
О евентуалним измјенама одлучиваће Министарство комуникација и саобраћаја БиХ, а њихова примјена захтијевала би сарадњу с ИДДЕЕА БиХ и надлежним органима који обављају регистрацију возила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
12 ч0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
20
57
20
56
20
54
20
44
20
35
Тренутно на програму