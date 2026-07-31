Једна грешка коју скоро сви возачи праве може да оштети кочнице

Аутор:АТВ редакција
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Најчешће грешке које оштећују кочионе дискове послије наглог кочења.
Нагло кочење при великим брзинама представља велико оптерећење за кочиони систем, а једна грешка коју многи возачи праве након заустављања може довести до деформације кочионих дискова.
Како пише Ревија ХАК, проблеми се најчешће јављају код јефтинијих заменских (афтермаркет) делова, који могу бити сасвим довољни за градску вожњу, али не подносе добро екстремна оптерећења, попут наглог кочења на ауто-путу.
Стручњаци упозоравају да након веома снажног кочења не би требало држати папучицу кочнице притиснуту док возило мирује.
Ако је аутомобил заустављен на равној подлози, препоручује се да се папучица кочнице отпусти, јер се услед високе температуре кочионе плочице могу утиснути у диск и изазвати његову деформацију.
Ауто-мото
Да ли је корозија на диску кочнице разлог за бригу?
Још једна грешка је пролазак кроз дубоке барице или одлазак у ауто-перионицу одмах након интензивног кочења. Нагло хлађење врелих дискова може довести до њиховог кривљења.
Стручњаци такође саветују да се кочиони дискови и плочице мијењају заједно, да се приликом уградње добро очисте све контактне површине и да се не користе најјефтинији дијелови сумњивог квалитета.
Препорука је да се бирају дијелови са хомологацијом и ОЕМ квалитетом, уз савет сервисера или продавца.
На кочницама не треба штедети, јер су оне један од најважнијих безбједносних система на аутомобилу.
(б92)
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