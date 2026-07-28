Мерцедес повећао квартални профит, али снизио прогнозе за 2026. годину

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки произвођач аутомобила Мерцедес-Бенц објавио је данас, 28.јула, да је његова нето добит у другом тромјесечју 2026. порасла за 13,5 одсто међугодишње, на око 1,09 милијарди евра, иако су приходи пали због слабије продаје, прије свега на кинеском тржишту.
Мерцедес је истовремено због проблема у Кини снизио дио годишње прогнозе и сада очекује да ће продаја путничких аутомобила у 2026. бити нешто нижа него прошле године, док ће и приход групе бити за два до 7,5 одсто испод прошлогодишњег нивоа.
Приходи компаније у другом кварталу 2026. смањени су за 3,3 одсто, на нешто више од 32 милијарде евра, док је оперативни профит (ЕБИТ) порастао 21,5 одсто, на 1,55 милијарди евра, преноси Виршафтсвохе.
Фирма наводи да су резултате побољшали програм штедње, већа ефикасност пословања, као и добре перформансе сектора лаких комерцијалних возила и финансијских услуга.
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Продао мерцедес па га украо од новог власника
Мерцедес је у периоду од априла до јуна продао око 512.000 путничких и лаких комерцијалних возила, за шест одсто мање него годину дана раније, а највећи пад забиљежен је у Кини, гдје је продаја путничких аутомобила потонула за 30 одсто.
Оперативни профит сегмента путничких возила пао је на свега 49 милиона евра, дијелом због отписа вриједности улагања у Кини већег од 700 милиона евра.
Мерцедесова снижена прогноза је посљедње у низу упозорења из њемачке аутомобилске индустрије, напомиње Шпигел, преноси Танјуг.
Фолксваген је прошлог петка снизио прогнозу прихода, у понедељак је исто учинио и Ауди, док је БМВ још средином јуна упозорио да очекује нижу добит на нивоу групе и мању профитну маржу у пословању са аутомобилима.
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