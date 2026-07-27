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Продао мерцедес па га украо од новог власника

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 16:04

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Мерцедес
Фото: pexels

У Базелу у Швајцарској 81-годишњи мушкарац продао је свој мерцедес СЛ 350, али је задржао резервни кључ и шест мјесеци касније одлучио да аутомобил украде назад.

Због тога је осуђен на условну казну, новчану казну и додатну финансијску санкцију.

Све је почело у јуну 2024. године, када је старији мушкарац из Базела продао свој мерцедес СЛ 350 купцу из белгијског Тервила за 20.000 швајцарских франака (око 21.300 евра). Купац није знао да је продавац задржао резервни кључ возила.

Непуних шест мјесеци касније, непосредно пред Божић, бивши власник отпутовао је у Белгију и украо аутомобил испред куће новог власника.

Покушао да прикрије крађу

Како би прикрио крађу, на аутомобил је поставио своје регистарске таблице, поништио саобраћајну документацију и од‌јавио возило из саобраћаја.

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Међутим, убрзо је откривен и изведен пред суд.

Суд у Швајцарској осудио га је на двије године условне казне, новчану казну од 3.600 швајцарских франака, као и додатну новчану казну од 1.200 франака, преноси Блиц.

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Тагови :

мерцедес

крађа аута

Крађа

Швајцарска

продаја

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