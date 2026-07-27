Дан жалости у ФБиХ поводом погибије пет планинара

Аутор:АТВ редакција
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У ФБиХ сутра је Дан жалости због трагичне смрти пет планинара из Зенице на планини Елбрус у Русији, одлучила је федерална Влада на телефонској сједници.
Програми културно-забавног карактера на јавним мјестима биће одгођени, а медијске куће на територији ФБиХ дужне су ускладити и прилагодити програмске садржаје Дану жалости.
Пет зеничких планинара изгубило је живот у суботу, 25. јула, због екстремних временских неприлика приликом успона на врх Елбруса.
(Срна)
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