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Дан жалости у ФБиХ поводом погибије пет планинара

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 16:44

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Фото: pexels/Никита Шелайкин

У ФБиХ сутра је Дан жалости због трагичне смрти пет планинара из Зенице на планини Елбрус у Русији, одлучила је федерална Влада на телефонској сједници.

Програми културно-забавног карактера на јавним мјестима биће одгођени, а медијске куће на територији ФБиХ дужне су ускладити и прилагодити програмске садржаје Дану жалости.

Пет зеничких планинара изгубило је живот у суботу, 25. јула, због екстремних временских неприлика приликом успона на врх Елбруса.

(Срна)

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Тагови :

Дан жалости

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

Алпинисти из БиХ

ФБиХ

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