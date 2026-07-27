Прекинута сједница Дома народа ПС БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић прекинуо је данашњу редовну сједницу јер нема кворума будући да се послије паузе три делегата из реда српског народа, који долазе из СНСД-а, нису појавила на сједници.
Замјеник предсједавајућег Дома народа Никола Шпирић тражио је раније паузу од 15 минута за састанак Клуба делегата српског народа због великог броја приједлога допуна дневног реда данашње редовне сједнице.
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Требало је да на данашњој редовној сједници делегати разматрају Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну, који има ознаку ЕУ, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку, преноси Срна.
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