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Усвојен буџет од 1,58 милијарди КМ са седам мјесеци кашњења

Аутор:

Бранка Дакић
27.07.2026 14:45

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Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.
Фото: АТВ

БиХ је добила буџет. Усвојен је након трочасовне расправе делегата у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ. Избори све ближе, па се најмање дискутовало о самом буџету, а у фокусу све друго, од тога ко ради за интересе Републике Српске, ко против, ко је коме „отео“ члана Предсједништва, а ко коме министра у Савјету министара БиХ, ко је „везао“ заставе у Предсједништву.

Највише су радили тастери за реплику и криве наводе. А, када се сјете или када их предсједавајући Драган Човић опомене да је на дневном реду буџет, делегатима не недостаје примједби ни на овај документ. Некима од њих највише је засметало то што је у хитној процедури, па нису имали прилику да улажу амандмане.

"Највећи дио буџета се троши на плате запослених, на капиталне пројекте само 10 посто буџета, што значи да је буџет потрошачки и без развојних пројеката“, рекао је Желимир Нешковић, делегат СДС-а у Дому народа.

Повећањем буџета јачају се институције БиХ, каже Нешковић и за то криви СНСД-а. Из ове стране га подсјећају да се највеће повећање, у износу од око 130 милиона марака односи на плате запослених у заједничким институцијама.

"Када ја кажем да подржавамо, искључиво, повећања која се односе на плате запослених, а ви кажете колико смо у посљедњих осам година повећали, ја Вам се захваљујем на томе што кажете колики смо допринос имали када је у питању животни стандард запослених. И, борићемо се да се он константно повећава. Дакле, још једном ћу поновити. Буџет у односу на прошли је увећан за 10 милиона КМ, ставка за плате је порасла за 130 милиона“, рекао је Радован Ковачевић, делегат СНСД-а у Дому народа.

Засметало је и делегатима у Клубу бошњачког народа што је буџет у хитној процедури, иако су у исто вријеме замјерили Министарству финансија то што је буџет у парламентарној процедури тек крајем јула. Смета им и то што у буџету нема средстава за БХРТ и седам институција културе.

"Популизам је инсистирати, а касније одустати да се у буџет уврсти БХРТ и институције културе. Са тим институцијама се не смије нико поигравати, а поиграло се од стране актуелне власти, посебно представника Тројке“, рекао је делегат СДА Шефик Џаферовић.

Јесте популизмом обиљежена расправа о буџету, слаже се Марина Пендеш са Џаферовићем, али му указује и на то да је „залагање“ за БХРТ, такође, популизам.

"Зато што ниједним, који нисте предложили ни у прошлом, ни у овом мандату нисте те институције препознали као институције од значаја за БиХ“, каже Марина Пендеш, шеф Клуба делегата хрватског народа у Дому народа.

Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ, Срђан Амиџић, напомиње да је ријеч о институцијама које нису буџетски корисници. Истакао је и да буџет касни, јер су сједнице Фискалног савјета БиХ блокиране од стране чланова из ФБиХ.

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Тагови :

буџет

Дом народа

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