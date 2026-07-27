Монументални спомен-крст на Дубу добија завршни изглед

Аутор:АТВ редакција
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Грађевински радови на изградњу спомен-крста на Дубу у завршној су фази. Након што су постављени темељи и конструкција, преостали су још фарбање, освјетљавање и хортикултурно уређење простора.
Чување сјећања на оне који су уградили своје животе у темеље Републике Српске наша је трајна обавеза, а управо са тим циљем Организација заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Фоча, у сарадњи са Мјесном заједницом Душаново, покренула је изградњу спомен-крста на Дубу.
Надомак Дуба, 8. априла 1992. године, на коти Сјеверовићи, почела је одбрана Фоче, када је неколико мјештана Превраћа налетјело на непријатељску, муслиманску засједу. За слободу свог народа животе је дало 12 војника из овог насеља.
Предсједник Организације Јанко Филиповић истиче да ово спомен-обиљежје није само споменик прошлом времену, већ залог за будућност и симбол заједништва.
"Спомен-крст треба да служи као трајни подсјетник нама данас и свим будућим покољењима да су борци Војске Републике Српске своје животе положили за живот свих нас. Крст, као симбол Христовог страдања, уједно је и симбол Васкрсења, побједе живота над смрћу", рекао је Филиповић.
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Важност ове иницијативе препознала је и локална заједница. Спомен-крст ће представљати свјетионик слободе српског народа овог краја и бораца Фочанске бригаде, поручио је градоначелник Фоче Милан Вукадиновић током обиласка радова.
Градска управа за ову фазу, фарбање, партерно уређење и освјетљење, издвојила је 35.000 КМ из буџета, преноси Радио Фоча.
"Све што је до сада изграђено потребно је завршно уредити, оплеменити и додатно освијетлити. У ту сврху ангажован је пројектант који је радио расвјету наших мостова и који је специјализован за овакве пројекте. По завршетку грађевинских радова на Спомен-крсту биће изведена и расвјета која ће додатно истаћи монументалност ове грађевине високе 15 метара. У наредном периоду, у складу са финансијским могућностима и у сарадњи са Организационим одбором и Организацијом заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Фоча, биће размотрени даљи кораци и додатне активности", истакао је Вукадиновић за Радио Фочу.
Завршетком свих радова, Фоча ће на Дубу добити достојанствено спомен-обиљежје, трајни подсјетник на херојство и жртву бораца овог краја који никада неће бити заборављени.
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