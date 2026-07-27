Положени вијенци на Спомен-костурницу: Соколац обиљежио Дан устанка

Аутор:АТВ редакција
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Потомци и поштоваоци дјела бораца Народноослободилачког рата обиљежили су данас на Сокоцу 85 година од Дана устанка у борби против фашизма, а тим поводом положени су вијенци на Спомен-костурницу у Парку бораца Романије на Сокоцу.
Предсједник Општинског одбора СУБНОР-а Соколац Миливоје Јанковић изјавио је да се 27. јул обиљежава његујући традицију Народноослободилачке борбе и сјећања на цивилне и војне жртве.
Јанковић је рекао да је Романија, поред Крајине, Лике, Кордуна, Црне Горе и Србије, била једно од подручја на којима су устанци најснажније буктали на српским територијама.
"Романијски партизански одред постепено је јачао са 41 на чак 3.600 бораца, али је имао 1.150 погинулих бораца. Романија је имала и више од 5.500 цивилних жртава, а још када додамо и око 6.000 жртава на подручју Старог Брода код Вишеграда, видимо колика је била улога Романије у Другом свјетском рату", изјавио је Јанковић.
Начелник општине Соколац Страхиња Башевић навео је да се данас обиљежава сјећање на почетак борбе против зла које се, нажалост, и данас намеће као неки систем вриједности са Запада.
"Опет се оживљавају духови нацизма и нацистичких окупљања и тих идеја покоравања Европе. Подјела на два покрета, партизане и четнике, у то вријеме била је наметнута идеја од оних који су хтјели да ослабе српски корпус који је био формиран против сила које се наступале у то вријеме на овим просторима", изјавио је Башевић и напоменуо да је Романија изњедрила 22 народна хероја.
Башевић је истакао да, иако су центри моћи са Запада опет пробудили своје нацистичке идеје и покушавају да подијеле народ, Срби из овога треба да извуку поруку - да остану окупљени јер је то једина шанса да се српски народ избори са свим изазовима који му се вијековима намећу, преноси Срна
"Опстали смо и живимо у држави коју смо, нажалост, крвљу платили по ко зна који пут. Али, треба да извучемо поруку да само јединствени можемо да издржимо све изазове", поручио је Башевић.
Пуковник Војске Републике Српске у пензији Милан Јоловић сматра да је потребно развијати свијест код младих да је у 20. вијеку највећа тековина српског народа била борба против фашизма и нацизама.
"Важно је да наши омладинци знају због чега ми обиљежавамо овај дан. Треба развијати свијест код младих да се овај дан мора масовније обиљежавати", изјавио је Јоловић.
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